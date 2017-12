Segona plaça en joc per al Barça Lassa a Nantes

El Barça Lassa visita aquest dissabte (20.45 h, Esport3) l’HBC Nantes, amb la segona plaça del grup A de la Lliga de Campions en joc. “La classificació està molt ajustada. A més, el Rhein-Neckar Löwen va perdre dimecres, així que tenim una bona oportunitat per situar-nos segons del nostre grup”, ha dit Yanis Lenne, extrem de l’equip culer.

"És un rival temible. És un gran equip que al Palau van estar per davant fins al minut 15 de la segona meitat i ens va costar remuntar. Intentarem jugar com sempre, fer el nostre handbol i serà necessari sortir concentrats perquè és un equip que el seu joc es basa en la velocitat i els contracops i això ens obligarà a no fer canvis atac-defensa però estem preparats per això”, ha alertat Xavi Pascual.