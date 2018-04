Valero Rivera jugarà l'any vinent al Nantes

Valero Rivera Folch no jugarà al Barça Lassa d'handbol la temporada vinent. Segons ha pogut confirmar el diari ARA, l'extrem barceloní posarà aquest estiu punt final a la seva segona etapa de blaugrana i signarà amb el Nantes del seu sogre, Thierry Anti. L'entitat gala va admetre públicament dimecres que "s'ha interessat pel jugador" i que "ha iniciat les negociacions pertinents". El comunicat recalca que "no s'ha arribat a cap acord". El Nantes no menteix, però s'acull a un redactat molt concret per explicar una part de la veritat. Que Valero Rivera jugarà a la LNH a partir d'aquest estiu és un fet. L'acord no està signat senzillament perquè el català té contracte amb vigor a Barcelona fins al 2019.

L'acord és un fet. Barça i Nantes negocien ara la xifra del traspàs per evitar el pagament de la clàusula de rescissió.

El terme 'negociació' a què fa referència l'escrit gal se centra en la xifra del traspàs. La intenció és evitar la clàusula de rescissió. Les dues parts admeten que és excessiva, i els blaugranes no s'enrocaran perquè Rivera se'n vol anar. "Nosaltres no el venem, que quedi clar", asseguren des del Barça. És una decisió del jugador. La va prendre fa mesos, abans de conquerir el Campionat d'Europa amb la selecció espanyola. La secció va assabentar-se del seu adeu per Valero Rivera López, pare i representant del protagonista. El seleccionador de Qatar va gestionar personalment els detalls del moviment amb el president Josep Maria Bartomeu.

L''staff', i especialment la secretaria tècnica, van quedar al marge de les converses, convençuts que l'extrem compliria, com era d'esperar, el seu contracte. "Aquest estiu se'n va", va comunicar Rivera López a David Barrufet, màxim responsable esportiu de l'handbol. Rivera Folch entén que el seu segon idil·li amb el Barça no ha acabat de funcionar. Les seves sensacions i l'experiència no han sigut les esperades. L'escenari, el rol de cap de cartell i el factor familiar han sigut decisius. Els focus de França són molt més mediàtics, la ciutat respira handbol i els jugadors són autèntics ídols.

El jugador va prendre la decisió d'anar-se'n fa mesos. La gestió de la situació l'ha portat Valero Rivera Folch, el seu pare i representant, amb la cúpula del club blaugrana

L'encara culer creu que reprendre l'aventura del Nantes no és un pas enrere en la seva carrera. Els números dels d'Anti confirmen les sensacions: ben treballats, són favorits en els quarts de la Lliga de Campions contra l'Skjern danès per arribar a la 'final four' de Colònia.

La retirada de l'excapità del Kiel Dominik Klein a final de curs farà que l'extrem culer arribi a l'equip com a titular indiscutible i gran estrella de la plantilla. Serà el retorn d'un dels grans noms de la història moderna del club després d'una etapa de sis anys (2010-2016) marcada pels gols i els guardons individuals.

Estiu de canvis controlats

El Barça, ràpid, ja té emparaulat el seu substitut. Xavi Pascual i Barrufet tornaran a l'aposta per talents joves que tinguin ganes de competir i créixer vestint la samarreta blaugrana. És, segurament, el perfil que encaixa més bé per formar tàndem amb Aitor Ariño. L'internacional espanyol evoluciona el seu joc a la cantonada, però encara no té el pes i la maduresa suficients per ser un primera espasa. Ariño té unes característiques molt interessants que el converteixen en un jugador molt important. Ha de fer, encara, un pas definitiu per tancar el debat sobre si és o no l'extrem del futur.

L'eliminació del conjunt de Pascual a la Lliga de Campions als vuitens de final no provocarà un nou canvi de cicle. El club va traçar fa tres anys un camí que, millor o pitjor —i amb un parell d'excepcions molt marcades—, ha demostrat tenir sentit. Les baixes de Rivera, Borko Ristovski, Viran Morros, Alexis Borges, la més que probable cessió de Yanis Lenne i dos o tres casos que estudia la secretaria tècnica provocaran una petita renovació, controlada: Ludovic Fabregas, Thiagus Petrus, Kevin Möller i un especialista a la cantonada esquerra. Les incorporacions a la primera línia se centraran, primer, a recuperar el lesionat Lasse Andersson.