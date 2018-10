El Fraikin suma un valuós triomf a Puente Genil (26-27)

El Fraikin Granollers s’ha endut un treballat triomf per 26-27 a Puente Genil, on ha arribat a anar perdent de tres als 8 minuts de la segona meitat, però la bona feina de Figueras i la dosi d’experiència, han acabat per superar el Ángel Ximénez-Avia, que segueix sense guanyar davant la seva afició.

Un parcial de 0-4, construït entre Antonio García i l’incombustible Adrià Figueras, han servit per donar la volta al marcador i situar un 20-21 a l’equadro del segon temps. Aquest cop, a diferència del primer temps, el Fraikin ha gestionat bé la renda i ha viscut amb prou marge els minuts finals.

Amb aquesta victòria, els vallesans es consoliden a la zona alta de la taula.