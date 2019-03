Manlleu acollirà la 'final four' de la Copa d'Europa d'hoquei femení

Manlleu serà l'escenari que coronarà les properes campiones d'Europa d'hoquei. La Final Four de l'Eurolliga es disputarà entre els dies 16 i 17 de març i la Confederació Europea de Patinatge (CERS) ha decidit que es faci en territori català, després que Manlleu, Voltregà i Palau de Plegamans s'hagin classificat, juntament amb l'Iserlohn alemany, per succeir al Gijón com a campiones continentals.

L'augment d'equips catalans ha sigut un factor clau en aquesta decisió. De fet, a la final hi haurà com a mínim un representant català, ja que una de les semifinals enfrontarà el quadre amfitrió, el Manelleu, amb el Palau de Plegamans. En l'altra semifinal, el Voltregà, amb cinc títols europeus al seu museu, és el que parteix amb més experiència. Les de Sant Hipòlit s'enfrontaran a unes alemanyes que, precisament, també les dirigeix un català, Quim Puigvert, i que posaran a prova la fortalesa del Voltregà, que en cas de guanyar el torneig, es convertiria en el club amb més títols de la competició.

No serà la primera vegada que Manlleu acull aquest esdeveniment. Els anys 2015 i 2016 ja van organitzar aquesta fase final, amb victòria pel Benfica en la primera ocasió i, a la segona, amb una derrota de les locals a mans del Voltregà.