El CN Sabadell suma la seva quinzena Copa de la Reina de waterpolo

El Club Natació Sabadell ha aconseguit aquest diumenge al migdia la seva quinzena Copa de la Reina de waterpolo després d'imposar-se al CN Sant Andreu (9-11) en la final d'aquesta competició, disputada al complex de piscines de Sant Feliu de Llobregat.

La final, amb un Sant Andreu que no ha abaixat els braços en cap moment, ha estat emocionant fins al xiulet final. I és que el partit ha estat molt igualat, i fins i tot les andreuenques han anat per davant en el marcador en molts compassos del partit.

Així, les de Javi Aznar s'han avançat en el marcador amb un gol de vaselina de Rut Ariño que ha neutralitzat Judit Forca, la millor de les vallesanes d'aquesta final. Pili Peña ha aconseguit avançar de nou les andreuenques, però el CN Sabadell ha igualat de nou el partit abans de la conclusió del primer quart. Abans d'arribar al descans del partit, les vallesanes han aconseguit per primer cop situar-se per davant: Sílvia Morell ha avançat el Sant Andreu, però Anni Espar i Maggie Steffens han capgirat el resultat. Això sí, dos gols consecutius de les de Javi Aznar han fet que el Sant Andreu anés al descans per davant en el marcador (4-5).

Tot just tornar a l'aigua, Pili Peña ha aconseguit un avantatge de dos gols per al seu equip (4-6), tot i que dos gols seguits de Judit Forca han tornat a igualar la final (6-6). Un penal a Bea Ortiz de Pili Peña transformat per Anni Espar ha situat les vallesanes de nou per davant (7-6). Els tres gols consecutius, dos de Judit Forca i un d'Anni Espar, just quan el CN Sabadell ho estava passant pitjor, han donat ales a les de David Palma, però el Sant Andreu ha reaccionat gràcies als gols de Daniela Jankovic i Anna Gual abans de la finalització del tercer quart (7-8).

Però el quart quart només ha tingut un color, i ha estat el del CN Sabadell. Judit Forca, escollida millor jugadora de la final, ha aconseguit l'empat a vuit i Bea Ortiz, aprofitant el refús de la portera andreuenca, ha situat les vallesanes pel davant (9-8). Jankovic ha enviat la pilota al travesser abans que Maica Garcia fes pujar el 10-8 a l'electrònic. A les acaballes, Pili Peña ha donat emoció als últims instants de la final, però Maggie Steffens, a dos minuts per al xiulet final, amb un gol que ha entrat per l'escaire, ha sentenciat a favor de les vallesanes.