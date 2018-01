Federer i els dubtes físics, protagonistes a Melbourne

L’exigència física del circuit és innegable. A l’absència de Murray, que per molèsties al maluc no tornarà fins a l’estiu, se sumen els dubtes de Djokovic i Nadal. Un al colze i l’altre al genoll, tots dos s’han dosificat per estar a punt per a l’Open d’Austràlia. Un torneig en el qual, des que Federer va guanyar per primer cop, al ja llunyà 2004, només Safin, Wawrinka i el manacorí han pogut trencar el domini compartit entre ell, vigent campió i cinc títols, i el mateix Djokovic, amb sis. El serbi no competeix des del juliol (a Wimbledon) i pretén deixar enrere un 2017 que va ser el primer any, des del 2010, sense alçar un Grand Slam. I fora del top ten el sorteig l’ha situat pel cantó de Federer, amb hipotètica semifinal a la vista. Abans, però, toparia amb Monfils, Albert Ramos (possible tercera ronda) i, en l’horitzó, Alexander Zverev, Thiem i Wawrinka, que també fa mig any que no juga per lesió (genoll esquerre) i que, com Novak i Rafa, s’estrena amb la incògnita de si oferirà la millor versió. Mentrestant, amb 36 anys i sense dubtes físics, Federer sospira pel 20è Grand. Selectiu amb el calendari, debuta aquí perquè sap que aquestes cites són un camí llarg i sovint tortuós. Raonic, Del Potro, Berdich o Goffin, amenaces fins a quarts. Nadal, a la part alta, ha quedat enquadrat amb canoners (Isner, Cilic, Sock i Anderson) i talents que busquen glòria (Dimitrov, Kyrgios, Pouille i Carreño).

Sense Serena, tot més obert

La petita de les Williams ha decidit renunciar al torneig en no sentir-se preparada per competir després de ser mare (al setembre). Una decisió presa pensant en el futur, tot i que a Melbourne hi defensava títol. Sense ella, la llista de favorites s’amplia. Entre aquestes, si es troba bé, Garbiñe Muguruza, que es va retirar a Sydney per lesió i a Brisbane per precaució. I altres com Halep, Wozniacki, Pliskova i Svitolina, dins les sis primeres caps de sèrie, lluiten per estrenar-se en Grand Slam. Totes, amb Ostapenko, aspiren al número u.