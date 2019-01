Nadal i el clàssic dels tenistes renascuts

Rafa Nadal i Novak Djokovic juguen aquest matí una final de molt tenis, grans noms i pocs favorits. Un clàssic de l’esport per tancar l’Open d’Austràlia (9.30 h, Eurosport 1). El balear està en un dels seus pics de rendiment sobre terra ràpida. Que és capaç de fer el seu tenis sobre terra batuda no és una sorpresa. La seva capacitat de dominar l’element supera la falta de ritme i els dubtes que pot arrossegar en una fase negativa del circuit. El Nadal de la terra sempre serà el millor Nadal. Disputa la final del torneig de Melbourne perquè està rendint en aquesta versió. El de Manacor és el tenista més dominador, amb ritme i control, sense cedir cap set. El partit de semifinals va servir per acabar de treure múscul. Stefanos Tsitsipas va perdre la condició de botxí de Roger Federer en la primera mànega del partit (6-2, 6-4 i 6-0).

“Després de la intervenció quirúrgica no estàvem segurs que arribaríem a l’Open d’Australià. I mira ara”, explicava ahir l’entrenador del número dos del món, Carles Moyà. Nadal ha sabut viure amb el contratemps de les lesions al genoll. Agafa la raqueta cremant vides extres, en un tram final de carrera que s’allarga i s’acurta amb cada diagnòstic mèdic. La incertesa el fa més competitiu. Aquí, en moure’s còmode en la lluita, Djokovic és un mestre. Per això va recuperant el to després dels problemes al colze i la sensació, en alguns moments, que el seu moment havia sigut massa breu. “No importa el que hagi fet en les primeres rondes. Quan arriba a la final es transforma, ho ha fet sempre. És un rival molt dur i haurem de fer les coses molt bé. El Rafa està disposat a tot per guanyar. No crec que sigui un partit de sis hores”, analitzava Moyà. Els dos tenistes no necessiten intermediaris ni hores de vídeo per dimensionar la final d’aquest Open. El seu duel és el més repetit de la història moderna del tenis, amb 52 assalts (27 victòries per al balcànic i 25 per a Nadal). Són dos renascuts que volen aprofitar el vent a favor. L’edat i la competència dels joves fa que jugar una final tingui cada vegada més valor, amb el rècord de Grand Slams de Federer a l’horitzó.