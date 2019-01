Tsitsipas dona la sorpresa i elimina Federer (6-7, 7-6, 7- 5 i 7-6)

Roger Federer ha caigut eliminat de l'Open d'Austràlia. És la gran sorpresa del torneig. Per inesperada i perquè desfà una hipotètica semifinal contra Rafa Nadal i la possibilitat, històrica, de revalidar el títol de campió. El suís ha perdut aquest matí contra Stefanos Tsitsipas per 6-7 (11), 7-6 (3), 7- 5 i 7-6 (5). El grec ha trencat els pronòstics en un duel llarg, de pocs errors que s'ha decidit per tres 'tie-breaks'. Cap dels dos volia perdre.

Un per la possibilitat de superar un dels millors tenistes de la història. L'altre, el vigent campió, per seguir ampliant un currículum de llegenda. Tsitsipas ha encaixat bé el cop de perdre el primer set. Era el més complicat. Quan Federer controla el partit, la pilota sempre bota on ell vol. El grec, però, ha competit bé la segona màniga, forçant el tram de pena màxima. Entre fortuna i un bon servei ha anat fent camí cap a la victòria.

"És una llegenda. El segueixo des de fa molts anys, des de que en tenia sis. No puc descriure aquesta sensació", ha comentat Tsitsipas en la tradicional entrevista a peu de pista, en aquest cas amb John McEnroe com a entrevistador. "He jugat un partit amb molta agressivitat, sense saber el que podia passar, però pressionant molt. He mostrat un gran esperit de lluita i determinació", ha afegit el jove tenista.

540x306 Bautista arriba als quarts de l'Open d'Austràlia / EFE Bautista arriba als quarts de l'Open d'Austràlia / EFE

El seu rival a quarts de final serà Roberto Bautista. És la primera vegada que el tenista castellonenc arriba a aquesta fase d'un 'Grand Slam'. Ha signat la classificació aquesta matinada després de superar el croat Marin Cilic, botxí de Fernando Verdasco, per 6-7 ( 6). 6-3, 6-2, 4-6 i 6-4 en quatre hores de partit. Bautista ha signat una victòria de mèrit, en un partit vibrant a cinc sents, semblant als enfrontaments anteriors contra Andy Murray i l'amfitrió John Millman.

"Després de totes les victòries que he aconseguit durant aquest mes, considero que estic a un nivell molt alt. Estic en un dels millors mesos de la meva carrera", ha comentat l'esportista de Castelló. Acumula un total de nou victòries en aquest primer tram de 2019, confirmant el seu gran moment de forma.

Nadal segueix endavant a l'Open d'Austràlia

Rafa Nadal ha ratificat aquesta matinada el seu excel·lent estat de forma amb la victòria per 6-0, 6-1 i 7-6 (4) davant el txec Tomas Berdych i s'enfrontarà al nord-americà Frances Tiafoe als quarts de final de l'Open d'Austràlia. El balear ha superat el seu rival amb claredat, superant la seva condició de finalista de l'últim torneig a Doha. Nadal, que va descriure el seu joc als setzens de final com "gairebé perfecte", només ha tingut la sensació de jugar contra un ex número quatre del món durant la tercera mànega, que s'ha acabat decidint al 'tie-break'.

540x306 Nadal celebra la seva victòria als vuitens d'Austràlia / EFE Nadal celebra la seva victòria als vuitens d'Austràlia / EFE

"Ell ha tingut un percentatge de servei molt pobre en els dos primers sets, no haig d'enganyar-me. Amb els seus segons serveis jo m'anava sentint còmode, i he intentat dominar el punt a partir des de la posició de restar. Al principi ell va cometre més errors dels que fa normalment i sabia que em pressionaria en el tercer set", ha explicat Nadal després del partit, encara sobre la pista. Puntualitzacions de banda, el tenista se sent còmode.

Les sensacions són bones després de la lesió que el va allunyar de la pista durant mesos. "La realitat és que he arribat als quarts de l'Open d'Austràlia després de superar la lesió que vaig patir. Això és una gran notícia. Hauria signat arribar a aquesta ronda jugant malament abans de començar el torneig", ha dit. L'espanyol s'enfrontarà en la ronda al jove de 21 anys Tiafoe. L'estatunidenc està realitzant la seva millor actuació en un 'major'. A vuitens ha eliminat el búlgar Grigor Dimitrov (20). "Que es prepari", ha assegurat Tiafoe a sala de premsa quan ha respost una pregunta sobre Nadal.