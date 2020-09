Llums i ombres d’un número 1 atípic

Novak Djokovic es va convertir diumenge en el primer jugador desqualificat d’un Grand Slam per comportament antiesportiu en vint anys. L’últim precedent datava del 2000, quan Stefan Koubek va tocar amb una pilota un aplegapilotes durant un partit de Roland Garros. El serbi encara no se’n sap avenir: “Tota aquesta situació m’ha deixat realment trist i buit. He preguntat per la jutge de línia i el torneig m’ha dit que gràcies a Déu estava bé”. Després de perdre un punt contra Pablo Carreño, el número 1 del món va intentar desfogar-se colpejant una pilota contra la paret de fons. La trajectòria va acabar de manera accidental a la nou del coll d’una jutge de línia, que va caure desplomada. “Necessito reflexionar i treballar en la meva decepció i convertir-ho tot en una lliçó per créixer i evolucionar com a jugador i com a ésser humà. Em disculpo amb el torneig i amb tots els associats pel meu comportament. Estic molt agraït al meu equip i a la meva família per ser el meu suport, i amb els meus fans per ser sempre aquí amb mi”, assegura.

Durant deu minuts Nole va intentar evitar la seva desqualificació. Sense èxit. “S’ha aixecat, no haurà d’anar a l’hospital”, va deixar anar durant la conversa amb Soeren Friemel. “Ell m'insistia que havia sigut de manera involuntària i que no podia ser eliminat del torneig per allò. Tots estàvem d’acord que no ho va fer de manera premeditada, però la realitat és que la va tocar i li va fer mal”, explica l’àrbitre. Després de l’incident, l’Associació de Tenis dels Estats Units (USTA) va anunciar en un comunicat que sancionava el jugador amb la pèrdua de tots els punts i els diners en metàl·lic, uns 250.000 dòlars (211.456 euros), que havia aconseguit a l’Open dels Estats Units.

Djokovic, que buscava a Nova York el seu 18è Grand Slam, va tirar a la escombraries en un tres i no res les seves possibilitats de retallar distàncies amb el palmarès de Roger Federer (20) i Rafa Nadal (19).

La trajectòria de Djokovic està tan plena d’èxits esportius com de polèmiques. Els seus crítics han trigat poc a rescatar l’incident del 2016, quan durant un partit de Roland Garros la seva raqueta, que va tirar amb força a terra, va passar a pocs centímetres d’un jutge de línia.

D’un terratrèmol a un altre

Quan falten dos mesos per a la represa del circuit tenístic, Djokovic va donar positiu per covid-19 després d'haver participat en un torneig amistós, l’Adria Cup, que ell mateix havia organitzat. La primera part de l’esdeveniment va aplegar més de 4.000 persones a les graderies d’un pavelló a Belgrad, però la iniciativa del serbi se li va girar en contra perquè un grapat de persones involucrades en el torneig van donar positiu i, acusat d’imprudent, la seva imatge va quedar molt tocada.

El penúltim terratrèmol de Djokovic va arribar fa poques setmanes als despatxos. Després de renunciar a la presidència del Consell de Jugadors, el serbi està intentant posar en marxa l’Associació de Tenistes Professionals (PTPA), un organisme al marge de l’ATP constituït de manera íntegra per jugadors que aspira a recuperar una part del poder que ara tenen els directors dels tornejos.