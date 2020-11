Dominic Thiem jugarà la final de les ATP Finals

Dominic Thiem ha superat Novak Djokovic i aquest diumenge disputarà la final de les Nitto ATP Finals 2019, la Copa Masters. La semifinal s'ha decidit en el tie break del tercer set. L'austríac s'ha imposat per 7-5, 6-7 i 7-6.

El serbi, que es queda per cinquè any consecutiu sense igualar els sis títols de Roger Federer, ha sucumbit davant un Thiem que, després de guanyar l'US Open, demostra tenir per fi el cap necessari per lluitar pels grans títols. Tot i que ha estat a prop de llençar la feina per la borda quan no ha aprofitat quatre punts de partit al tie break del segon set, l'austríac ha sabut recuperar la concentració i assegurar-se el triomf.