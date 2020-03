L'esport busca fórmules per combatre el perjudici econòmic del coronavirus

260x366 Aina Ayuso, jugadora del Mann-Filter Casablanca Aina Ayuso, jugadora del Mann-Filter Casablanca

El món de l'esport es prepara per a la crisi econòmica que arribarà quan se superi la sanitària. La presidenta del Consell Superior d'Esports (CSD), Irene Lozano, ha explicat aquest dimarts en una reunió telemàtica amb responsables de totes les comunitats autònomes que la institució treballa "en una sèrie de mesures perquè el perjudici econòmic" causat per la pandèmia del coronavirus a entitats esportives, clubs, federacions i altres implicats "sigui el mínim possible" i perquè es puguin acollir a les mesures de caràcter general aprovades pel govern espanyol.

La trobada tenia per objectiu "oferir informació directa a les autonomies sobre el contingut del decret de l'estat d'alarma aprovat pel govern espanyol pel que fa a l'àmbit esportiu". Lozano ha subratllat el compromís del CSD de "traslladar informació puntual i col·lectiva amb caràcter setmanal, tot i poder escurçar el període si la situació així ho requereix". Lozano ha demanat que s'entengui que Espanya "s'està enfrontant a un repte majúscul, que requerirà recursos públics molt importants, i que aquesta ha de ser la prioritat".

"L'esport ha d'estar, ara mateix, al servei de les autoritats sanitàries", ha indicat Lozano, i ha demanat expressament a consellers i responsables que traslladin un "sentit agraïment" a federacions, clubs, entitats esportives i esportistes "per l'enorme grau de compromís que estan mostrant en la crisi". La presidenta del CSD ha informat que treballa perquè les entitats esportives, clubs, federacions i altres implicats puguin acollir-se a les mesures de caràcter general aprovades pel govern espanyol, "i unes altres per atendre situacions específiques". També ha informat que s'ha demanat el manteniment de l'aprovació de la tramitació de la convocatòria de subvencions a les Federacions Esportives espanyoles per a l'any 2020.

Fabián Téllez, entrenador del Mann-Filter Casablanca

Dos ERTO al bàsquet

El Mann-Filter Casablanca (Lliga Femenina Endesa) i el Levitec d'Osca (LEB Or) són els dos primers clubs esportius afectats per la crisi del coronavirus. Les dues entitats de bàsquet han començat els tràmits per posar en marxa un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO).

El Mann-Filter Casablanca espera poder tornar a contractar les jugadores un cop es reprengui la Lliga Femenina Endesa, on actualment ocupa la novena posició amb 9 victòries i 13 derrotes. La Federació Espanyola (FEB) va suspendre la competició durant almenys dues setmanes, però alguns equips demanen donar per acabada la temporada. Entre les persones implicades per l'ERTO hi ha la base Aina Ayuso i l'entrenador Fabián Téllez. El Levitec Osca, per la seva banda, compta amb el català Dani García a la plantilla.

David Skara, en defensa

Els dos equips catalans de la Lliga Femenina Endesa, l’Spar Citylift Girona i el Cadí La Seu, han ideat un mateix pla durant aquest temps d’inactivitat: deixar marxar a casa les jugadores amb el compromís de tornar al club quan la competició es reprengui.

El futbol, també esquitxat

Segons va avançar La Provincia, la UD Las Palmas estudia presentar un ERTO perquè la crisi del coronavirus el portarà a deixar d'ingressar uns quatre milions d'euros en concepte de drets televisius i patrocinis.