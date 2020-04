Mor als 61 anys l'exfutbolista i periodista Michael Robinson

L'exfutbolista britànic Michael John Robinson ha mort víctima del càncer als 61 anys a Madrid. Jugador de prestigi a Anglaterra, va acabar la seva carrera a Espanya amb l'Osasuna i es va quedar a viure a Madrid, on va fer fortuna com a comentarista de televisió i productor de diferents programes que defensaven un periodisme esportiu proper, curós i de qualitat, sense renunciar al seu humor britànic.

Con tremenda tristeza os comunicamos el fallecimiento de Michael. Nos deja un gran vacío, pero también innumerables recuerdos, llenos del mismo amor que le habéis demostrado. Os estaremos eternamente agradecidos por haber hecho a este hombre TAN FELIZ, nunca caminó solo. Gracias — Michael Robinson (@michaelrobinson) April 28, 2020

Nascut a Leicester, es va formar al Coventry però va debutar com a davanter al Preston North End. El 1980 va fitxar pel Manchester City, on no va tenir sort, i va marxar al Brighton & Hove Albion, club amb el qual jugaria una final de Copa. El 1983, quan l'equip del sud d'Anglaterra va baixar, va fitxar pel Liverpool, el club del qual s'enamoraria. Tot i que inicialment era suplent, a l'ombra de jugadors com l'escocès Kenny Dalglish i el gal·lès Ian Rush, acabaria guanyant-se l'afició d'Anfield i tocant el cel la temporada 1983/84, quan va guanyar Lliga, Copa de la Lliga i Copa d'Europa. El desembre del 1984, però, va ser venut al Queens Park Rangers, on va patir una greu lesió de genoll.

651x366 Michael Robinson i Bruce Grobbelaar, amb la Champions del 1984 / ARA Michael Robinson i Bruce Grobbelaar, amb la Champions del 1984 / ARA

El 1987 Robinson va marxar a Pamplona per jugar amb l'Osasuna, que en va pagar 25 milions de pessetes. Va arribar a una ciutat que no sabia situar al mapa, però va ser amor a primera vista. Després d'un primer any en què l'Osasuna va evitar el descens, Robinson va ser una de les estrelles de l'equip el 1988, quan els navarresos van acabar cinquens a la Lliga. La temporada 1989/90, però, es va retirar als 30 anys tip de les lesions. Abans havia debutat amb la selecció irlandesa de futbol. Com que havia vist que mai arribaria a ser internacional amb Anglaterra, Robinson havia aprofitat que tenia sang irlandesa per part de mare per jugar amb aquesta selecció.

Un cop es va retirar, el 1989 va debutar com a comentarista a Televisió Espanyola, però on faria fortuna seria a Canal+ a partir del 1990, formant parella de retransmissió amb Carlos Martínez. El seu accent anglès, el seu humor i la seva capacitat per explicar el futbol el van convertir en una persona molt estimada en el futbol espanyol durant molts anys. El 1991 va entrar com a col·laborador a El dia después, un programa de resums de Primera Divisió que arribaria a presentar entre el 1994 i el 2005. Des de l'any 2007 dirigia l'espai de periodisme esportiu Informe Robinson a Movistar+, un programa que portaria també a la ràdio, buscant històries desconegudes del món de l'esport.

La seva tasca havia estat reconeguda amb dos premis Ondas (1992 i 2009) i el Premi Internacional de Periodisme Vázquez Montalbán, que va rebre abans d'anunciar que patia un càncer.