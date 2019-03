Bottas dona la sorpresa i s'adjudica el triomf a Austràlia

Valtteri Bottas, que l'any passat no va aconseguir cap victòria, ha estrenat l'any pujant fins al capdamunt del podi. El finlandès, que ha fet una sortida perfecta i ha superat el seu company d'equip en aquell moment, no ha fallat i no ha abandonat la primera posició en cap moment. Bottas, a més, ha aconseguit la volta ràpida del Gran Premi, el que li dona a més un punt extra.

Per darrere, segon ha acabat Lewis Hamilton, penalitzat pel canvi d'estratègia que ha fet el seu equip per protegir-se de Vettel, fent-lo entrar abans del que tenien previst. Així, el britànic ha arribat al final de la cursa amb els neumàtics més gastats i per ràdio ha expressat els seus dubtes sobre el fet que les gomes arribessin al final de cursa.

El podi l'ha completat Max Verstappen, que a les acaballes, veient els problemes que tenia Hamilton amb els neumàtics, ha provat l'atac, tot i que una errada en el primer revolt (ha trepitjat la gespa) li ha fet perdre uns segons preciosos i, de retruc, les opcions de lluitar per la segona posició.

Qui s'ha quedat fora del podi ha estat Ferrari. Sebastian Vettel ha tingut problemes i, fins i tot l'alemany ha preguntat per ràdio per què estava rodant tant lent. El que ha obtingut per resposta ha estat un "no ho sabem" del seu enginyer. Amb Vettel rodant quart, el final de cursa l'ha amenitzat Charles Leclerc, que ha retallat vuit segons per apropar-se perillosament al seu company. Quan estava a menys de mig segon, les diferències entre els dos han començat a eixamplar-se de nou (sense que Vettel hagi fet un canvi de ritme i hagi millorat temps) el que denotava, tot i que no s'ha escoltat per ràdio, que l'escuderia italiana ha decidit fer servir les ordres d'equip per aturar el jove francès.

No ha començat tampoc amb bon peu Carlos Sainz. El madrileny ha hagut d'aturar el seu McLaren a la volta 11 després que sortís fum del seu monoplaça. En la primera cursa en què McLaren no muntava els motors Honda, l'equip ha vist com un dels seus cotxes abandonava (i Norris ha acabat 12è, fora dels punts) mentre que Verstappen, amb el Red Bull muntant el motor Honda, ha pujat al tercer graó del podi.

Classificació GP d'Austràlia de F1

1. Bottas

2. Hamilton

3. Verstappen

4. Vettel

5. Leclerc

6. Magnussen

7. Hülkenberg

8. Räikkönen

9. Stroll

10. Kviat

11. Gasly

12. Norris

13. Pérez

14. Albon

15. Giovinazzi

16. Russell

17. Kubica