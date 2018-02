Dani Juncadella torna al DTM

Dani Juncadella finalment correrà aquest any el DTM. El pilot català, que aquest dimecres a Tarragona ha explicat que esperava una trucada del cap de Mercedes per acabar de definir la seva temporada, ha sigut anunciat aquest dijous al matí com un dels integrants de l'equip Mercedes per córrer el DTM, el campionat alemany de turismes.

Juncadella va dir que esperava tornar-hi i que era un dels favorits a ocupar l'últim seient que quedava lliure per córrer aquest campionat, però que no sabia què volia fer l'equip. De fet, el català aspirava a tornar al DTM per treure's el mal gust de boca que li va deixar la temporada 2016, quan no va aconseguir els resultats que s'esperava. L'any passat Juncadella va ser pilot provador del DTM, a més de participar en altres campionats, com ara el de resistència.

"És meravellós tornar a competir al DTM aquest any", ha dit el pilot en un comunicat. "Tinc moltes ganes de tornar a pujar al cotxe després d'un any de descans. Sempre he tingut la sensació que els resultats no van reflectir la meva veritable capacitat, així que ara tinc la intenció de fer-ho bé", afegeix el català, que ha disputat aquest campionat quatre anys: del 2013 al 2016, tots amb la marca alemanya.

Juncadella compartirà equip amb Gary Paffett, Paul di Resta, Lucas Auer, Edoardo Mortara i Pascal Wehrlein.