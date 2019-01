Dani Pedrosa haurà de passar pel quiròfan per operar-se d'una doble fractura a l'espatlla fruit de l'estrès i no podrà continuar amb el programa previst com a pilot provador de KTM. El de Castellar del Vallès ha fet un comunicat a les xarxes socials per explicar-se. "Durant aquests anys he tingut diverses fractures en aquesta zona i l'última vegada va ser en tres parts. La part mitjana no té prou flux de sang i s'hi ha fet osteoporosi, per la qual cosa fa falta regenerar l'os per tenir la recuperació adequada", ha dit.

"Agraeixo a KTM la confiança que ha dipositat en mi i el seu suport per a la meva plena recuperació. Tenim molta il·lusió per la feina que estem fent i per això vull estar físicament en les millors condicions", ha assegurat.