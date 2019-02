Ducati marca el ritme en l'últim dia d'entrenaments de MotoGP a Sepang

El primer dia va ser l' Honda de Marc Márquez; el segon, la Yamaha de Maverick Viñales. I aquest divendres, en l'últim dia d'entrenaments de pretemporada a Sepang, qui ha marcat el ritme ha sigut la Ducati de Danilo Petrucci. L'italià, en el dia que la majoria dels pilots han aconseguit rebaixar els seus temps respecte a les jornades anteriors, ha marcat un temps d'1:58.239, amb el qual ha superat el rècord de la pista malaia, que ningú ha pogut superar.

I això que el dia no havia començat gaire bé per a ell, que ha caigut tot just començar la jornada. Per darrere d'ell s'han classificat Francesco Bagania, amb la Ducati de l'Alma Pramac, l'equip satèl·lit de la marca italiana, i el seu company Jack Miller. Andrea Dovizioso, l'altre pilot de l'equip oficial Ducati, ha acabat quart, a poc menys de mig segon de Petrucci.

Per darrere, el millor de la resta de marques ha sigut Maverick Viñales, cinquè, que, igual que les Ducati, també ha aconseguit rebaixar el temps i completar la volta en 1:58.644. Cal Crutchlow ha sigut sisè i l'últim pilot que ha rodat per sota d'1:59. Aleix Espargaró, que reclamava més millores a Aprilia, ha acabat setè, seguit de Franco Morbidelli, Taakaki Nakagami i Valentino Rossi (desè).

Marc Márquez, per la seva banda, ha acabat onzè, seguit d'Álex Rins. Tito Rabat ha acabat 14è i Pol Espargaró, 18è.