Matthias Walkner i Carlos Sainz, guanyadors del Dakar 2018

El pilot austríac Matthias Walkner ha aconseguit guanyar el Dakar en la categoria de motos en la seva quarta participació en el ral·li. El de KTM ha estat conservador en aquesta última etapa, en la que ha cedit temps respecte a Kevin Benavides, segon de la general i guanyador de l'etapa que tancava el Dakar 2018. Walkner, que fins ara sumava dos abandonaments (2015 i 2016) i el segon lloc de l'any passat, aspirava al podi, però la seva regularitat, sumada a l'adéu de molts rivals i als problemes mecànics que han tingut d'altres pilots, el van situar líder de la general a la finalització de la desena etapa. Una posició que ha mantingut fins al dia d'avui. El podi de la categoria de motos l'ha completat l'australià Toby Price.

El català Gerard Farrés, que l'any 2017 va aconseguir pujar al podi, ha acabat el que ha estat el seu últim Dakar sobre dues rodes en la cinquena posició. Oriol Mena ha estat setè, mentre que Dani Oliveras ha acabat novè, completant la seva millor participació en la competició. Joan Pedrero ha estat onzè, just per davant de Laia Sanz, que ha completat el seu segon millor Dakar des que hi va debutar. Armand Monleón ha estat 14è i Marc Solà, 19è. Més endarrerits a la general trobem Ivan Cervantes (29è) i Nandu Jubany, que ha completat el seu primer Dakar en la 53a posició.

En cotxes, el madrileny Carlos Sainz ha sumat el seu segon Dakar, després del que ja va guanyar el 2010, també amb el català Lucas Cruz com a copilot. Segon ha acabat Nasser al-Attiyah, que ha estat el guanyador de l'última etapa, mentre que el podi l'ha completat Giniel de Villiers amb el Toyota, deixant fora del podi Stéphane Peterhansel per menys de 10 minuts. El català Isidre Esteve ha aconseguit completar de nou el ral·li, aquest cop en una meritòria 16a posició al costat del seu copilot, Txema Villalobos.