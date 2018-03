Àlex Márquez aconsegueix una lluitada tercera posició a Qatar

Àlex Márquez ha hagut de suar per aconseguir pujar al podi al Gran Premi de Qatar. El petit dels germans Márquez, que arrencava des de la 'pole', s'ha situat en el grup capdavanter i arribant a ser segon. Però quan s'havien completat 14 de les 20 voltes que els pilots de Moto2 havien de donar al circuit de Losail, el català ha tingut problemes amb el fre posterior de la seva moto. Àlex Márquez ha fet un recte quan havia de prendre un revolt i la imatge per televisió s'ha vist com el disc de fre de la seva moto estava vermell, a una temperatura que tot feia indicar que s'havia quedat sense fre i que per això havia comès aquell error.

L'error li ha costat el segon lloc i en les sis voltes que faltaven, el de Cervera ha hagut de defensar la tercera posició de Pasini, que ha intentat retallar distàncies amb el català per pispar-li el lloc del podi. El de Cervera ho ha aconseguit i ha estrenat la temporada pujant al tercer calaix del podi. A ell l'han acompanyat Francesco Bagnaia, que d'aquesta manera ha aconseguit el primer triomf de la seva carrera a Moto2, i Lorenzo Baldassarri, que ha estat segon.

Xavi Vierge, per la seva banda, ha estat vuitè i el mallorquí Joan Mir, que debuta aquesta temporada a la categoria, ha estat onzè, remuntant des de la 24a posició de sortida. Iker Lecuona, amb problemes de motor, ha hagut d'abandonar.

Jorge Martín comença l'any com el va acabar: guanyant

Jorge Martín i Aron Canet han estat els grans protagonistes de la cursa de la categoria petita a Losail. Els dos han lluitat d'inici a final pel triomf i finalment, tot i que el valencià ha intentat, aprofitant el rebuf, emportar-se el triomf, el madrileny Jorge Martín és qui ha començat la temporada marcant territori. Martín, de fet, no havia guanyat cap cursa fins a l'últim Gran Premi de la temporada passada, a València i així, si l'any passat va començar guanyant, ara ha començat aquest curs també pujant al capdamunt del podi.

Jorge Martín, guanyador de la cursa de Moto3 del GP de Qatar

El grup capdavanter, des dels primers compassos de la cursa, ha estat integrat per tres pilots: Martín, Canet i Bastianini. Els tres s'han escapat del nombrós grup perseguidor, format per vuit pilots. Però de tres, el grup capdavanter s'ha quedat en tan sols dos perquè quan només s'havien disputat cinc voltes, Enea Bastianini, un dels pilots cridats a lluitar pel títol, ha caigut. L'italià ha perdut el tren davanter i, tot i que ha intentat tornat a pista, no ha pogut seguir.

Martín i Canet s'han quedat sols. El madrileny ha estat qui ha liderat durant la majoria de les voltes, mentre Canet, pacient al darrere, esperava la seva oportunitat. Tot i això, en l'últim revolt, malgrat intentar aprofitar el rebuf, el de Corbera no ha pogut superar Martín i s'ha hagut de conformar amb la segona posició del podi.

El tercer lloc ha estat per a l'italià Lorenzo dalla Porta, que d'aquesta manera ha pujat al podi per primer cop en la seva carrera. El valencià Jaume Masià ha acabat 12è i ha aconseguit la seva millor classificació en cursa.