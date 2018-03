Rossi dona gairebé per feta la seva renovació per dos anys: "Molt probablement correré fins al 2020"

Es donava per fet que Valentino Rossi seguiria corrent. Il Dottore, que aquest mes de febrer va fer 39 anys, ja havia insinuat en més d'una ocasió que tenia corda per estona. La seva renovació per Yamaha encara no és oficial, però tot i que encara es desconeix com serà el seu nou contracte (si signarà, per exemple, per un any o per dos directament, com fan la majoria de pilots de la graella), aquest dijous Rossi la va donar gairebé per feta. "Molt probablement correré fins al 2020", va dir l'italià.

Aquesta frase la va dir quan li van preguntar per la possibilitat de tenir un equip propi a MotoGP, com ja té a Moto2 i a Moto3, les dues categories inferiors del Mundial de motociclisme. El fet que l'equip Tech3 anunciés fa una setmana que trencava la seva relació amb Yamaha a partir de l'any vinent va fer circular rumors sobre la possibilitat que l'italià pogués aliar-se amb la fàbrica dels diapasons i tenir, doncs, un equip a la categoria reina sent l'escuderia satèl·lit de la marca japonesa. Rossi, aquest dijous, va esvair tots els dubtes. "La situació és clara. No m'esperava la decisió de Poncharal de deixar Yamaha. Havíem pensat en un possible equip a MotoGP. Hauria estat bé, però no ho farem. Si més no, no ho farem en els pròxims dos anys, ja que probablement jo correré fins al 2020. Ho veig com una possibilitat de futur, quan em retiri, però no el 2019 ni el 2020", va apuntar l'italià.

Així, si es compleix això que Rossi va anunciar aquest dijous des del traçat qatarià de Losail (on els pilots de MotoGP estan fent les últimes jornades de test de pretemporada), l'italià correria fins als 41 anys. De fet, amb 39 anys, és el pilot més veterà de la graella de MotoGP amb diferència, ja que el segon pilot de més edat és Álvaro Bautista, que en té 33. Si es fes oficial la renovació per dues temporades, amb 3 anys al davant (cal sumar-hi aquest), el nou cops campió del món tindria encara l'oportunitat d'aconseguir l'anhelat desè títol i d'igualar -o superar- les set victòries que ara per ara el separen del rècord històric que va aconseguir Giacomo Agostini.