Es cancel·la la cursa de MotoGP a Qatar pel coronavirus

El Mundial de MotoGP no començarà a Qatar. Dorna, l'empresa organitzadora del certamen, ha decidit suspendre la prova per culpa del coronavirus. La decisió només afectarà la categoria reina, ja que sí que es disputaran les proves de Moto2 i Moto3. Això es deu al fet que els equips d'aquestes dues categories ja són allà, on s'han fet aquest cap de setmana els tests de pretemporada, però no els de MotoGP.

La decisió s'ha pres aquest diumenge després de les reunions d'urgència entre l'empresa Dorna i el govern de Qatar i s'ha fet oficial al vespre. Durant la tarda, però, MotoGP ja ha estat avisant els equips, pilots i mecànics, que aquest dilluns havien d'agafar els vols cap a Losail. Alguns, però, ja estaven de camí i hauran de fer mitja volta.

El Gran Premi de Qatar del diumenge 8 de març havia de ser la primera cursa de la temporada de MotoGP. I ara aquest honor passarà a ser per a Tailàndia, tot i que aquesta cursa, prevista per al diumenge 22 de març, també està pendent d'estudi i podria anul·lar-se. En canvi, sí que començaran les categories mitjana i petita. El cas és que aquest diumenge s'ha acabat la pretemporada i tots els equips ja estan instal·lats i preparats, "i per tant, es podran disputar amb normalitat". Però no els de MotoGP, informava Dorna a través d'un comunicat.

A més, Qatar volia imposar una quarantena de 15 dies a tots els participants (pilots o mecànics) italians o que haguessin estat últimament a Itàlia, "fet que feia absolutament inviable" el desenvolupament del Gran Premi tenint en compte "la presència important d'aquest país en la competició".

El govern de Qatar havia estat seguint amb atenció la crisi derivada del coronavirus i ja havia fet instal·lar una sala d'aïllament a l'interior del centre mèdic del circuit. A més, havia estat monitoritzant totes les arribades al país.

El GP del Qatar és l'última víctima esportiva del coronavirus, després que s'hagin ajornat algunes proves com el GP de la Xina de Fórmula 1, l'inici de les lligues xinesa i japonesa de futbol o el mundial d'atletisme en pista coberta. També s'està estudiant la possibilitat de cancel·lar els Jocs Olímpics de Tòquio d'aquest estiu, tot i que per ara el COI creu que la cita es podrà desenvolupar sense problemes malgrat la ràpida propagació d'aquesta malaltia.