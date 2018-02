"Estem preparats per lluitar pel títol un altre cop": l'equip Repsol Honda, optimista en la seva presentació

Yakarta, la capital d’Indonèsia, ha viscut aquest matí la presentació de l’equip HRC de MotoGP. I com no podia ser d’una altra manera, els pilots i els dirigents de l’escuderia s'han mostrat optimistes de cara a la temporada que començarà el cap de setmana del 7 i el 8 d’abril a Qatar. “Estem preparats per lluitar pel títol un altre cop”, ha dit Alberto Puig, el nou 'team manager' de l’equip.“Els nostres enginyers al Japó han fet un gran esforç aquest hivern i els nostres pilots estan preparats”, ha afegit.

En la mateixa línia s'ha expressat l’actual campió del món de la categoria reina del Mundial, Marc Márquez. El de Cervera, que de nou tractarà de revalidar el títol, ha assegurat que els dos tests de pretemporada que han fet fins ara els han anat “bé” i que a Qatar, a partir del dijous de la setmana vinent, tornaran “a treballar dur per sumar-ho tot i estar preparats per a l’inici de temporada”. “Volem tornar a lluitar amb els del davant i donar un bon espectacle”, ha conclòs.

Dani Pedrosa, company de Márquez a l’equip Honda, ha comentat que les seves sensacions sobre la nova moto també eren positives. El de Castellar, però, ha avançat que fins que no arribin a Qatar no sabran on són realment respecte als seus rivals, ja que les condicions de la pista tailandesa de Buriram on han fet l’últim test són molt diferents a les de Losail, on pujaran per últim cop a la moto abans de l’inici del Mundial.