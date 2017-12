La paciència d’anar empatant

“Que ens hagin empatat tan aviat ens ha fet mal”. El tècnic del Celta, Juan Carlos Unzué, explicava d’aquesta manera la seva versió del 2-2 al Camp Nou, i donava un valor decisiu al gol de Leo Messi que igualava el marcador només un minut i mig després de la diana de Iago Aspas. La frustració final per no haver aconseguit la victòria, la lesió d’Umtiti i el fet que encara quedava tota la jornada per disputar va amagar una dada simptomàtica i va aigualir el punt sumat contra els gallecs. Vist amb perspectiva, però, el cap de setmana deixarà el Barça millor de com estava dissabte al migdia. El Madrid també va empatar i no va poder retallar diferències, mentre que, ahir al migdia, des del Coliseum Alfonso Pérez arribaven bones notícies: la derrota d’un València que no només no va poder retallar dos punts en la classificació sinó que fins i tot va veure com s’allunyava a cinc dels blaugranes.

La combinació de resultats relativitza els dubtes que havien generat els tres empats consecutius -sense comptar el partit contra el Múrcia a la Copa del Rei- i torna a posar en valor la dinàmica positiva que porta el Barça des del punt d’inflexió de la Supercopa d’Espanya. L’equip segueix anant de menys a més. L’equip, quan no pot guanyar, sap empatar. I l’equip troba solucions a cadascun dels problemes que se li presenten. Literalment. També és cert que al Barça de Valverde li està costant consolidar alguns triomfs i segueix sense poder exhibir cap partit rodó, però domina gairebé tots els registres estadístics de la Lliga i va al ritme de la resta de grans líders d’Europa.

L’ull de Valverde

L’encert en els canvis i el bon to a les segones meitats estan sent claus

Acostuma a ser difícil mesurar l’impacte d’un entrenador amb dades objectives. Sempre entren a debat opinions sobre el joc, dades sobre ocasions creades, gols marcats i xuts concedits, que desvirtuen la percepció i compliquen la radiografia d’una gestió a la banqueta. Però el cas d’Ernesto Valverde al Barça està sent paradigmàtic. La influència del tècnic amb els canvis, les alineacions i la lectura dels partits està ajudant a desencallar certes situacions i ha permès que el Barça, 21 partits després, encara no hagi perdut (ni en 14 jornades de Lliga, ni en 5 de Champions ni en una eliminatòria de la Copa del Rei).

57% Triomfs al descans En 8 de 14 jornades de Lliga, el Barça ha entrat al vestidor per davant en el marcador. A casa no ha anat mai per sota.

Quin pes té l’entrenador en aquestes estadístiques? Per diverses raons, molt. El Barça ha marcat 13 gols en els 315 minuts que s’han jugat des de la primera substitució de Valverde, la qual cosa situa l’ex de l’Athletic com l’entrenador amb millor ràtio de gols des dels seus retocs de tota la Lliga (3,7 gols per partit, si imaginéssim que el ritme es manté durant 90 minuts). Aquí es podria parlar de fatiga del rival, de desgast, de més intensitat per les presses d’empatar, o d’infinites variables més emocionals o físiques que tàctiques, però el cert és que els retocs de Valverde -que en diverses ocasions, com al Wanda Metropolitano o la setmana passada a Mestalla, ha reconegut que accepta que els partits s’obrin més a les segones meitats- estan mantenint l’equip equilibrat defensivament. També lidera la dada d’entrenadors que ajuden els seus equips a encaixar menys gols gràcies als suplents de la banqueta (0,24). Contra el Celta, però, ni es va poder marcar en l’últim quart d’hora de partit, que és el millor parcial ofensiu per als blaugranes, ni es va poder conservar l’avantatge sense encaixar gol en els minuts finals (el de Maxi Gómez és, de moment, l’únic gol que s’ha encaixat un cop superat el minut 60 de partit).

Capgirar marcadors

Valverde admet que conviu bé amb la urgència a la banqueta

En una entrevista quan era a Bilbao, Ernesto Valverde va admetre que viu pitjor els moments a la banqueta en què ha de gestionar l’avantatge que els minuts en què es veu per sota en el marcador. La cerca de solucions per remuntar l’estimula i fa que el temps li passi més ràpid, mentre que quan ha de conservar la victòria veu lluny el xiulet final de l’àrbitre.

Des que va començar la Lliga, al Barça li ha tocat remuntar en quatre ocasions. El rival va marcar primer a Getafe, al Wanda Metropolitano, a Mestalla i dissabte a casa contra el Celta. Aquesta, de fet, va ser l’única vegada que el Camp Nou ha encaixat una diana de l’adversari abans de celebrar-ne una de pròpia. Va durar tan poc que no ha alterat la mitjana de minuts perdent del Barça en un partit, que no arriba al minut de joc (0,3). Durant 55,1 minuts, el soci culer conviu amb un marcador favorable, i durant 34,6 minuts, amb un empat. A més, només en dues de les 7 jornades disputades com a local la victòria no era visible ja al descans.

7,8 Minuts perdent En total i de mitjana, el Barça s'ha passat 44 minuts de partit per davant en el marcador. Va empatant durant 38,2 minuts.

És fora de casa on la situació s’està complicant, un context que està exigint la versió més madura del Barça. Amb paciència, l’equip blaugrana està acceptant que el rival domini en el resultat, i ha entrat al vestidor perdent en dues ocasions (Getafe i Atlètic de Madrid). Hi ha pogut posar remei amb força agilitat i, en total, no s’ha estat més d’un quart d’hora amb derrota. Està més minuts empatant (41,9) que guanyant (32,9). Fent una ullada als altres líders d’Europa, la dada pren consistència, perquè s’aprecia que és una tendència habitual fora de casa. Fins i tot el Manchester City, que no arriba ni al minut i mig per sota en el marcador, s’està més temps amb empat (55 minuts) que guanyant (33,6). Li passa també, a la Serie A, a l’Inter de Milà (va 47,7 minuts empatant i 28,4 guanyant), al Bayern (34,4 guanyant, 39,3 empatant i 16,3 perdent) i al París Saint-Germain (48,6 empatant, 10,4 perdent i 31,0 guanyant).

Més gols al segon temps

Els clubs dominadors necessiten fatigar el rival per trobar forats

És una obvietat que el Barça troba més espais a les segones meitats que al principi. Si més no, és una tendència que s’arrossega des de fa un parell d’anys: les primeres meitats s’han convertit gairebé en un tràmit de desgast que ha d’obrir escletxes per després del descans. El 62% dels gols de la Lliga passada es van marcar en els segons 45 minuts, i fa dues temporades eren el 62,5%. La dada, ara, és substancialment més contundent: el 67% dels gols del Barça es fan a la segona meitat. Al Camp Nou, la proporció no altera tant la cara de l’equip entre l’inici (41%) i el final (59%) del partit, però lluny de Barcelona l’estadística es radicalitza: tres gols al primer temps (21%) i 11 al segon (79%).

79% Gols a la segona part Fora del Camp Nou, el Barça només ha marcat 3 gols al primer temps. N'ha fet 11 al segon.

Aquesta certesa que, tard o d’hora, el gol arribarà està donant confiança a l’equip per afrontar els minuts finals amb convicció, i dissabte al Camp Nou va obligar el Celta a perdre temps per matar un partit que el Barça ja es veia capaç d’emportar-se a correcuita. El Madrid, en canvi, està xocant amb l’altra cara de la moneda, la que li somreia la temporada passada. Els blancs marquen només el 36% dels seus gols a la segona meitat i estan reprenent els partits amb molt de desencert. El rival els ha sorprès amb quatre gols a la represa, un tram que els condiciona molt. A diferència de la temporada passada, a més, no són tan efectius en l’últim quart d’hora. Si el curs passat van concentrar entre els minuts 76 i 90 el 26% dels seus gols, aquest any no arriben ni al 16%. I sense aquest recurs s’estan quedant sense arguments.

Mirant a Europa, també el City i l’Inter funcionen millor a la segona part que a la primera, mentre que el Bayern i el PSG mantenen xifres igualment contundents en totes dues meitats.

Els millors especialistes

Les aturades de Ter Stegen i la punteria de Messi donen força

Fins ara als resultats del Barça se’ls ha trobat algun però quan s’ha alertat de rivals que xuten més, d’aturades decisives de Ter Stegen o de dependència golejadora de Leo Messi. És cert que l’argentí, amb el 36% del pes dels gols de l’equip, és el tercer davanter que més influència té en el rendiment ofensiu d’un equip de la Lliga, per darrere de Stuani al Girona (44%) i de Bakambu al Vila-real (41%). Amb el porter alemany passa que s’està fent un fart d’acumular intervencions de mèrit quan el partit encara està obert, ja sigui per conservar el 0-0 o per guardar un bon resultat. A Can Barça es valoren aquestes dades com un avís del que pot passar quan no estiguin tan encertats, una manera de pensar molt més pessimista que la que es té a Milà amb els gols d’Icardi per a l’Inter (48%) o a Munic amb la punteria de Lewandowski per al Bayern (41%). A París i a Manchester hi ha més protagonistes de cara a porteria.

La solvència de saber-se els millors a les dues porteries està dotant d’autoestima la plantilla, que ha encaixat el missatge del seu tècnic i està picant pedra per quan arribi la fase decisiva de la temporada. Accepta la missió de defensar tots a l’una per tornar a aixecar un bon mur de protecció que permeti aspirar a tot.

Les millors versions del Barça han anat lligades a xifres defensivament impecables, i els set gols encaixats a la Lliga fins ara recorden la versió del triplet la 2014/15 o l’any de l’última Champions de Guardiola, la 2010/11, quan se n’havien encaixat 8 en 14 jornades. A aquestes altures de campionat, però, ja s’havia tastat el gust de la derrota. El Barça, de moment, només coneix l’amargor dels empats. El curs dirà si això és un avís d’excés de prudència o si són les bases per créixer.

Les altres maneres de dominar dels líders d’Europa

Manchester City

En el 79% dels partits ha aconseguit marcar primer.

Fora de casa, només ha encaixat un gol a la segona meitat.

Dels quatre gols que ha rebut, dos haurien pogut penalitzar-lo amb derrota. Un, amb empat.

En total, s’ha passat 55 minuts amb el marcador igualat, però s’ha vist per sota només 1,4 minuts.

Inter de Milà

A casa no està concedint res al rival al primer temps. Tots els gols encaixats són a la represa.

Fora del seu estadi marca menys gols (1,86) que a casa (2,5).

En 14 jornades, ha marcat els mateixos gols (12) entre els minuts 76 i 90 que al primer temps.

Icardi està assumint el 48% dels seus gols a la Serie A.

Bayern Munic

Al seu estadi no ha passat ni un sol minut per sota en el marcador.

Té millors percentatges golejadors al primer temps (53% dels gols) que al segon (47%).

Viu sovint amb dos gols de renda i ha arribat al descans amb 2-0 o 0 - 2 en 8 de les 14 jornades de lliga.

Lewandowski marca el 41% dels gols de l’equip a la Bundesliga.

París Saint-Germain