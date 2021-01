Stuani i De Tomás, els termòmetres del derbi català

Montilivi acollirà aquest dissabte (18.15 h, GOL) un derbi català entre el Girona i l’Espanyol. Dos equips amb una forta dependència dels seus dos principals atacants. Cristhian Stuani i Raúl de Tomás són un autèntic privilegi per a dos clubs que viuen, en gran mesura, de la seva eficàcia. L’uruguaià i el madrileny són, molt probablement, els millors davanters de Segona Divisió.

El primer va arribar a Girona el 2017, i des d’aleshores ha marcat 74 dels 178 gols dels blanc-i-vermells (el 41,57%). El segon, aterrat ara fa un any a Cornellà-El Prat, ha firmat 17 dels 53 gols blanc-i-blaus (32%). Els seus respectius equips gaudeixen i pateixen els seus diferents estats de forma.

Gols enyorats a Montilivi

El Girona ha acusat massa la baixa de Stuani, el seu pal de paller en els últims quatre anys. L’uruguaià encadena una irregularitat desconeguda: diferents lesions l’han apartat del terreny de joc i només ha pogut disputar set duels durant la primera volta. Sense una referència amb cara i ulls, els registres ofensius dels gironins deixen molt a desitjar. A aquestes altures del curs passat, Stuani portava 16 gols –ara només n’ha marcat dos i els va fer el mateix dia–, els mateixos que tot l’equip actualment. Recuperar-lo de veritat i corregir aquest dèficit serà fonamental si els homes de Francisco aspiren realment a situar-se entre els escollits. Hi ha certa urgència per començar a funcionar perquè el calendari fa pujada, l’equip encadena quatre jornades sense guanyar i està a quatre punts del play-off amb un partit més que el Leganés.

Perquè Stuani no només és els gols que marca, sinó l’efecte que provoca en els mateixos companys, als quals infla de confiança, i en els contraris, que s’espanten coneixedors de la llegenda d’un davanter que assumeix els veritables brots verds d’esperança. Contra l’Espanyol podria formar parella d’atac amb Mamadou Sylla, el màxim golejador de la plantilla amb cinc gols. Francisco, però, no va voler confirmar que tots dos coincidiran d’inici: “Haurem de pensar-nos qui surt i qui no perquè el partit serà llarg i necessitem alternatives”. Durant la seva absència, el tècnic gironí s’ha fet un fart de rumiar fórmules, però cap ha convençut plenament. Per al derbi no podrà comptar amb Gumbau, sancionat, ni amb Terrats, positiu per coronavirus.

La millor primera volta de De Tomás

Si els gironins estan enyorant Stuani, els espanyolistes celebren que la pandèmia hagi impedit cap forta ofensiva per endur-se al seu home gol. De Tomás acaba de firmar la millor primera volta de la seva carrera, amb 12 gols. El seu repte, superar els 24 que va firmar en tota la temporada 2017-18 amb el Rayo Vallecano, també a Segona. Segons el seu tècnic, Vicente Moreno, el madrileny encara té marge de millora. “Estem satisfets de tenir-lo i intentem treure-li el màxim rendiment. Però crec que encara té capacitat per donar més del que ha donat, que no és poc. I en això estem, en intentar que segueixi sorprenent”, va afirmar en la prèvia del derbi.

Stuani ja sap què és amargar-li una tarda al seu antic equip. Ho va fer a l’elit, en aquelles nits en què el Girona convertia en or tot el que tocava. De Tomás també ha vist porteria contra el Girona amb tres samarretes diferents: la del filial del Madrid, la del Valladolid i la de l’Espanyol, en la primera volta. En aquell partit (1-2), els gironins van convertir-se en el segon equip a derrotar l’Espanyol en algun dels 15 duels en què el punta madrileny ha marcat. Els seus gols, a banda d’espectaculars, acostumen a ser sinònim de punts. El seu bon inici de curs ha permès a l’Espanyol aconseguir un lideratge que espera conservar a Montilivi. Seran els termòmetres del derbi català.