Baptistão i les llàgrimes d’un inconformista sense encert

Si una imatge resumeix el triomf de l’Espanyol contra el Leganés són les llàgrimes de Leo Baptistão a la banqueta després de ser substituït al minut 88. Desconsolat, Sergio García i Roberto Jiménez van intentar donar-li ànims. No està sent el millor curs del brasiler, que potser lamentava la seva manca d’encert. El públic el va castigar amb xiulets que, de ben segur, no li van sentar bé. Contra el Leganés va disposar de tres clares ocasions, però el gol se li va resistir. Una tònica que ve repetint-se en el que va de curs: Baptistão ha intentat 23 xuts, 14 dels quals han anat entre pals. De tots ells, però, només un ha acabat al fons de la xarxa, en la tercera jornada contra l’Alabès. La punteria està sent el seu taló d’Aquil·les després d’haver superat el primer gran problema que va patir a l’Espanyol: les lesions.

En el seu primer curs, el 2016-17, el brasiler es va perdre 18 dels 40 partits per problemes físics. El més greu, una talàlgia. Només va disputar 1.450 minuts, el 30% del total. Malgrat tot, aquella temporada va aconseguir firmar 6 gols i 7 assistències. La temporada 2017-18 va participar en més del doble de minuts (2.877, un 72,6%). Va anotar més gols, 9, però menys de la meitat d’assistències, 3. El seu físic el va respectar: només es va perdre dos partits per lesió. Enguany no s’ha perdut encara cap partit per problemes físics (només va quedar-se fora d’un duel, contra el Valladolid, per decisió tècnica), i està participant en unes xifres similars a les del curs anterior (1.148 minuts, un 63%). La seva aportació, però, segueix sent escassa: un gol i una assistència. En tres cursos, per tant, ha participat amb gol o assistència en 27 de les 115 dianes de l’Espanyol des del seu debut. Ha intervingut, per tant, en un 23,4% dels gols de l’equip.

Unes xifres que, malgrat tot podrien ser força superiors, ja que com va passar contra el Leganés, el brasiler ha disposat de nombroses ocasions. En Lliga ha realitzat 133 xuts, però només 15 han acabat al fons de la xarxa. És a dir, que Baptistão necessita 8,8 intents per acabar sumant un gol amb l’Espanyol. Tot i la seva manca d’encert, els seus companys li valoren l’actitud. "Si alguna cosa tenim clara, és la implicació dels futbolistes. Ens hauria agradat que marqués perquè ha tingut ocasions, moltes de les quals les genera ell", va defensar-lo Rubi, preguntat per les llàgrimes del brasiler. També li van mostrar suport alguns companys en zona mixta. “Li diem que ha fet un gran partit i que ens aporta molt. Hi ha moments en què no entra, però quan en fiqui un s’inflarà a fer gols”, va comentar Borja Iglesias. Darder va anar més enllà: “Ens dona moltíssim, tenir ansietat i nerviosisme és lògic quan no et surten les coses, és lògic, el que hem de fer és ajudar-lo”. A l’entrenament d’ahir, el brasiler va aparèixer amb aparent normalitat, rebent el suport de companys i també del director de futbol professional, Rufete. Al vestidor saben que la seva aportació, en un equip mancat de gol, és cabdal. Les llàgrimes de Baptistão reflectien el seu inconformisme.

Dilluns, proves a Sergio García

Un que tampoc va acabar el partit contra el Leganés va ser Sergio García, que va ser canviat al minut 54 després de notar una punxada a la cuixa esquerra. Les primeres proves realitzades van determinar que pateix una lesió muscular a la zona isquiotibial. Per conèixer l’abast de la lesió, dilluns se li faran més proves complementàries. És la mateixa zona on el davanter del Bon Pastor ja va lesionar-se contra el Girona, i que el va portar a perdre’s gairebé tres setmanes de competició (no va poder jugar contra Getafe ni Cadis, i va ser suplent contra el Barça).