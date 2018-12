Chen Yansheng: "No m'ha passat pel cap vendre el club"

“Ara tenim d’estabilitat financera i solidesa per afrontar el creixement esportiu amb garanties. Volem fer de l’Espanyol un club més gran, admirat, orgullós de la seva història. És un honor per mi presidir un club estimat i respectat com aquest”. Amb aquestes paraules ha arrencat el propietari i president de l’Espanyol, Chen Yansheng, la seva compareixença en la seva quarta junta d’accionistes (la tercera ordinària en un mes de desembre). El dirigent xinès ha celebrat el bon moment esportiu que viu el club blanc-i-blau, a la vegada que ha insistit, un any més, que la seva gestió ha permès a l’entitat establir uns fonaments econòmics que suposen la base del creixement actual.

En aquest sentit, el seu consell d’administració ha presentat uns beneficis de 6,4 milions d’euros, un superàvit similar al del curs passat (6,6), i que representa el quart any consecutiu amb creixement econòmic. Els comptes i la gestió de l'exercici 2017-18 han estat aprovats per un suport del 99,9% dels vots. “Aquest és el nostre objectiu, fer les coses bé. Estem avançant en la línia que ens vam marcar fa temps, per ser més forts. Per això cal aplicar bé el model i aplicar-lo des dels nens als jugadors professionals”, ha afegit Yansheng, que enguany ha decidit imitar l’exemple d’altres empreses i traslladar la junta d’accionistes, per primer cop, al matí. Això ha repercutit de forma significativa en un descens dels accionistes representats. Enguany han acudit a la junta 84 assistents representant 283 accionistes. Són només vuit assistents menys (92 van assistir-hi l’any passat), però suposa un descens dels representats de 66 accionistes (349). L’horari matinal ha impedit a molts d’aquests no poder assistir a la junta per motius laborals. Chen Yansheng ha defensat el canvi d'horari argumentant que les anteriors juntes (que finalitzaven sobre les 22 h, hora catalana), acabaven a les 5 h a la Xina. "Rastar té molts accionistes, i fer la junta a la tarda dificultava el seu seguiment. Si volem internacionalitzar el club, hem de tenir en compte les 7 hores de diferència horària".

El president de l'Espanyol ha deixat clar que el club no està en venda, malgrat els rumors que ho indicaven: "La nostra intenció a l’Espanyol no ha canviat, és estable i a llarg termini, encara que hem trobat limitacions legals que hem intentat suplir. No se m’ha passat pel cap ni m’he plantejat vendre el club". Yansheng, això si, ha reconegut obertament que en el futur necessitaran injeccions de capital, i que estan oberts a "nous socis" que puguin participar en noves ampliacions de capital.

Un club sostenible a curt i llarg termini

“Hem de ser sostenibles. Un club atractiu que sigui visible per molta gent nova. Desenvoluparem el nostre pla en tres vectors: l’ambició esportiva, l’impuls social i la consolidació econòmica”, ha exposat el director general corporatiu, Roger Guasch, que s’estrenava en una junta d’accionistes espanyolista. El nou home fort de les finances al club ha explicat els plans del nou pla estratègic tant a curt com a llarg termini. “En el període 2018-21, hem de consolidar-nos en el top10 de forma sostinguda. Per més endavant, tenim dues palanques, el 120è i el 125è aniversaris, els anys 2020 i 2025, que han de servir d’impuls social”, ha apuntat.

Entre les xifres més destacades d'aquesta junta, a banda dels 6,4 milions de beneficis en l'exercici 2017-18, hi ha els 102 milions d'ingressos. L'augment dels drets televisius (+4 milions), el dels ingressos per comercialització (+2) i la venda de jugadors (+15), les partides que més creixen respecte l'exercici anterior. Aquestes partides compensen l'augment de la despesa, que ha crescut gràcies, bàsicament, als 11 milions afegits en jugadors del primer equip. "Tenim un club ordenat, així ho reflecteix l'informe. Té una estructura estable que ha deixat enrere una situació de desequilibri patrimonial", ha explicat el director financer Joan Fitó. El deute net, 97 milions.

“Europa és un objectiu, hem de treballar per fer d’aquest gran club, un club gran. Volem mantenir la nostra diferència, que no vol dir ser minoritaris, perquè volem ser grans”, ha afegit el director general corporatiu. Guasch també ha parlat de la mirada a llarg termini, les “llums llargues”. Ha anticipat que volen desenvolupar un projecte territori amb un autocar que recorri Catalunya de la mà de les penyes, i que reparteixi entrades a col·lectius, especialment escoles, per tal que molts nens i nenes puguin viure l’experiència a l’estadi. D’altra banda, també ha anunciat que estan estudiant recuperar un torneig a l’estiu (el Ciutat de Barcelona fa temps que es va deixar de fer, però es podria tornar a fer si encaixen les dates).

Guasch també ha fet autocrítica sobre la política d’abonaments, que ha significat una pèrdua notable de socis, i ha intentat defensar que la seva aplicació era necessària. D’entrada, ha exposat que van estudiar què feien equips com l’Atlètic, Betis, València, Màlaga, Reial Societat, Southampton, Everton, Sampdoria, Werder Bremen i Nantes. Vam plantejar una política comercial amb evolució dels preus i sectorització, però també amb descomptes per amortiguar l’augment dels preus. Sabíem que portaria un descens d’entre un 4 i un 6% dels socis, però calia ajustar-ho en algun moment. A partir del 2020 premiarem a la fidelitat amb descomptes per antiguitat; impulsarem nous incentius per assistència al camp, ja que hi ha divendres i dilluns que dificulten les coses. Revisarem franges joves i rebaixar imports”.

Perarnau apunta al futbol xinès

La valoració esportiva l’ha realitzat el director general esportiu, Òscar Perarnau, que ha qualificat com a “irregular” la temporada passada, per les “moltes jornades en una zona de risc”, si bé s’ha felicitat per la bona ratxa que va començar amb David Gallego, i que ha seguit amb Rubi. “El volíem relacionar amb la identitat que volem que tinguin el filial i el futbol base, per tenir un estil de superació, mentalitat guanyadora i un model de joc que s’assimili al màxim possible”, ha explicat Perarnau.

El màxim responsable de l’àrea esportiva ha passat revisió a les diferents àrees que gestiona, entre elles, una secretaria tècnica que, per desig del president, té els ulls posats a la Xina. “Volem controlar molt el futbol xinès, tenir la màxima informació, de categories inferiors, a la Superlliga, junt amb la selecció. Volem tenir els informes oportuns quan es requereix”. Perarnau, a més, ha lamentat que la Ciutat Esportiva Dani Jarque ara mateix estigui “saturada”. “Tenim una llista d’espera i per una capacitat d’espai no podem atendre a més nens i nenes”, ha afegit.

El tabac o l'assistència, qüestions dels accionistes

En el torn de preguntes dels accionistes, aquests han traslladat qüestions com la preocupació per la davallada en la massa social del club, la possibilitat de prohibir fumar a l'RCDE Stadium o les seccions. Sobre aquest últim punt, Guasch ha insistit que l'Espanyol "és un club de futbol amb un deute molt significatiu. Dedicar diners a les seccions des d’un punt de vista organitzatiu és impossible ara". Malgrat tot, ha deixat la porta oberta a trobar una entesa: "Volem assolir un punt de trobada per trobar acords. Hi arribarem. Anem lents perquè som pocs".

Sobre el tema del tabac, Guasch ha reconegut que és un tema "sobre la taula", però no ha posat cap termini. "Arribarà, no sé si serà d'aquí mig any, un o dos. Haig de convèncer a la junta i a molts socis", ha apuntat. Sobre aquest tema també s'ha referit Chen: "Prohibir fumar al camp és una bona proposta, i això que sóc fumador. Sempre dic que tinc poques aficions, i una és aquesta. A la llotja presidencial sempre hi ha un cendrer i es fumava. L’esport es fa per conservar una bona salut, fumar és el contrari, però molta gent defensa que anar al camp per disfrutar del futbol, fumar forma part de la tradició. Hem d’intentar mantenir lo bo de la tradició".

Sobre la davallada de l'assistència al camp, Guasch ha defensat que no regalen entrades "perquè sí", sinó que escullen "col·lectius a qui volem regalar experiències perquè les visquin i tornin. Hi ha una política per omplir el camp. Volem crear experiències perquè el nostre camp sigui atractiu i la gent vingui". Les accions previstes, però, s'aniran desenvolupant al llarg dels propers dos o tres anys. "El moment de l'equip importa a l'assistència, però altres com els horaris, també. Hi ha molts factors, si no se'n toquen varis, res canviarà", ha resumit.