David López: "La meva voluntat sempre va ser seguir a l'Espanyol"

"És un dia molt especial per mi. Estic molt content de poder allargar el meu contracte. La meva voluntat sempre ha estat seguir aquí, el meu club, per sobre dels diners". Visiblement emocionat, David López ha agraït l'esforç de l'Espanyol per fer possible la renovació del seu contracte, un acord que s'ha endarrerit durant setmanes degut a les dificultats econòmiques de l'entitat: "Dono les gràcies a l'Òscar Perarnau, Rufete i Rubi, perquè han treballat molt fort perquè fos possible l’acord, a més de Chen i els meus agents, que han fet un treball impecable", ha celebrat.

El polivalent jugador, de 28 anys, seguirà vinculat al club fins el 2023, dos anys més dels que tenia firmats. La seva fitxa augmenta fins a gairebé tres milions d’euros bruts, una quantitat que, si bé no és la que li van prometre antics responsables del club, s’hi aproxima. També ho fa la seva clàusula, que ascendeix fins els 50 milions d’euros. Un esforç del club, donat que la intenció de l’entitat és rebaixar la massa salarial. El santcugatenc, peça fonamental a l'eix central, ha disputat el 97,5% dels minuts oficials en els últims dos cursos.

La seva renovació s'havia complicat, el que ha donat pas a l'especulació: "S'han dit algunes coses que no m'han agradat perquè no són veritat. La meva imatge s'ha vist perjudicada, s'ha posat en dubte el meu honor i lleialtat. M'hauria agradat donar explicacions abans, però no ha estat possible", ha lamentat el central.