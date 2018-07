Roberto Jiménez torna a l'Espanyol per quedar-se

El futur de Roberto Jiménez ha donat un canvi de rumb després que el porter madrileny hagi mostrat el seu desig de seguir a l'Espanyol: "He tornat amb tota la il·lusió del món, vull intentar ser un jugador important en aquest club", ha assegurat el porter més car de la història del club blanc-i-blau, que va costar 3 milions la temporada 2016-17. Aposta personal de Quique Sánchez Flores, va quedar relegat a la banqueta un cop va arribar Diego López. Quique el va deixar a l'ostracisme.

"Les meves il·lusions estiguin renovades i tractant de recuperar les meves sensacions de fa dos anys, quan vaig signar per aquest club”, ha apuntat Jiménez, que l'estiu passat va decidir buscar una cessió per tenir minuts al Màlaga. El conjunt anadalús tenia una opció de compra que s'hauria fet efectiva de mantenir-se a la categoria, però que, degut al descens, no van poder completar. Jugant a Segona, és pràcticament impossible que puguin assumir l'elevada fitxa del porter, una de les més altes de la plantilla de l'Espanyol.

Durant el curs passat, el porter va deixar clar el seu desig de no tornar: "Vaig marxar a competir i recuperar les sensacions que havia perdut, sempre que deia que no esperava tornar era perquè un no espera tenir un fracàs esportiu com un descens".

Roberto compta encara amb un any de contracte amb l'Espanyol, assegura que vol "ser aquí, competir i jugar. M'encantaria ser aquí molt temps. Penso el mateix que fa dos anys, quan vaig arribar. Competiré i lluitaré de forma sana per ser el més important possible a l'equip”. Amb un nou tècnic, Roberto confia en poder tenir oportunitats de jugar: " L'entrenador et tria un dia i l’altre, no però les temporades són llargues i cal lluitar. L'any passat vaig ser titular però tenia la sensació que m'havia de guanyar el lloc cada dia". Amb Rubi, ell i Diego comencen de zero: "Rubi ens ha transmès que ve de zero, a conèixer'ns a tots i donar-nos l'oportunitat a tots, ens ho haurem de guanyar en el camp. Assumir el rol és un qualificatiu incorrecte, les temporades són llargues i cal lluitar-les. La competència partirà de que ningú assumeixi el seu rol al llarg de la temporada".