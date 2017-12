Girona FC: Uns registres brillants

El Girona ha disputat 42 partits durant el meravellós 2017 que deixa enrere, comptant-hi l’etapa a Segona, l’inici a Primera i l’eliminatòria dels setzens de Copa contra el Llevant. El balanç no pot ser més satisfactori, amb 17 victòries, 10 empats i 15 derrotes. Quantificat en punts, 60 de 120 en joc, i 37 de 69 a la categoria de plata. Els homes de Pablo Machín, a més, han deixat moltes dates gravades amb foc. Dels 17 triomfs, 11 van arribar en els primers sis mesos de l’any, amb els blanc-i-vermells jugant-s’ho tot. Especialment transcendent va ser la tarda del 4 de març, en què els gironins van esclafar el Getafe (5-1) i van deixar pràcticament descartat un dels rivals més complicats per enfortir, cada cop més, la seva posició en zona d’ascens directe.

En aquest segon tram de l’any també hi ha hagut victòries sonades. Tardes de futbol impossibles de descriure, que han contribuït a la millor ratxa d’un equip acabat d’aterrar a Primera dels últims 25 anys, amb sis desplaçaments consecutius invicte i els 11 punts sumats de 15 possibles després dels dubtes sorgits arran del 2 de 18. La remuntada davant el Madrid del 29 d’octubre, amb 13.383 espectadors en la millor entrada del curs, n’és el millor exemple. Malgrat fer una primera meitat memorable, amb dos xuts al pal de Maffeo i Portu, els blancs van arribar al descans amb un injust avantatge gràcies al gol d’Isco. Els segons 45 minuts, de domini aclaparador, van ser un regal per als ulls de tots els presents. D’una fe sense precedents. D’una heroïcitat recompensada amb els gols de Stuani i Portu, que van capgirar un resultat que quedarà per sempre als llibres d’història. Com també ho farà la primera visita del Barça en partit oficial a Montilivi, malgrat la derrota per 0-3, i la victòria al RCDE Stadium contra l’Espanyol, en un nou derbi català inèdit, per 0-1.

16 golejadors diferents

Precisament, Portu -blindat aquest estiu fins al 2021- i Stuani -l’uruguaià caigut del cel- encapçalen la llista de màxims golejadors anuals, amb 9 gols cadascun dels 56 materialitzats pels gironins, que n’han rebut 54. Els segueixen la parella de davanters del curs passat: Fran Sandaza -signava el primer gol del 2017- i Samuele Longo n’han sumat 7. El cinquè lloc té de protagonista Alcalá, l’autor del gol en la primera victòria a l’elit, amb 5 dianes que, a Segona, van significar quatre punts -contra el Numància i el Tenerife- claus en l’èpica resistència dels blanc-i-vermells quan els resultats no acompanyaven. En total, 16 homes de Machín han vist porteria, afegint-hi 3 gols rivals (Valladolid, Tenerife i Lugo) en pròpia porta.

39 jugadors utilitzats

Els herois de l’ascens han tingut un protagonisme indiscutible durant el 2017, en què han afermat un rendiment extraordinari. Fins a 7 jugadors sobrepassen la trentena de partits disputats, amb menció especial per a Portu, que ha competit en 39 dels 42 enfrontaments. Borja García (38), Juanpe (37), Àlex Granell i Aday (35), Pere Pons (33) i Maffeo (31) completen el grup, seguits de ben a prop per Alcalá i Mojica (26), Ramalho (25), Sandaza (21), Bounou i Longo (19). El magnífic acoblament d’alguns dels fitxatges es tradueix en les 16 aparicions de Bernardo, les 15 de Stuani, les 13 de Kayode i Douglas -malgrat que la majoria han estat de forma anecdòtica, disputant minuts intranscendents- i les 11 de Muniesa. Tots han contribuït a l’històric curs d’un Girona que fins i tot ha tingut temps de premiar la tasca del planter, fent debutar Villa i Diaby del Peralada i el juvenil Pedro Porro, en partit oficial.