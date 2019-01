Rubi: "Ens ha faltat marcar el segon per acabar d’espantar-los"

Rubi s'ha mostrat orgullós després de la desfeta del seu equip al Benito Villamarín, on, tot i no haver pogut assolir les semifinals, el seu Espanyol ha plantat cara i ha posat contra les cordes un Betis que no les ha tingut totes fins a la pròrroga. "Ha estat una pena molt gran perquè hi ha hagut molts moments de l'eliminatòria en els quals hem pogut decantar-la al nostre favor. Tant en la primera part com en l'inici de la segona podríem haver sentenciat", ha comentat el tècnic blanc-i-blau.

El preparador maresmenc ha definit com a "clau" l'expulsió de Marc Roca just abans de la pròrroga. "El pitjor ha estat quedar-se amb deu homes i ens ha faltat marcar el segon per acabar d’espantar-los amb les accions de Piatti o Melendo", ha afegit Rubi, que ha insistit que el partit ha estat força igualat fins als últims 20 minuts. "El partit ha estat més a prop de decantar-se al nostre favor. Ells s'han envalentit en un moment important. Hem estat dins de l'eliminatòria en molts moments, però el segon gol ha acabat amb les nostres opcions".

L'entrenador de l'Espanyol ha reconegut que eren conscients de la "dificultat" del partit i s'ha mostrat "orgullós" de l'equip. "Ells es jugaven l'opció de disputar la final al seu estadi. Hem fet un partit superseriós i hem estat a prop de guanyar", ha sentenciat el maresmenc, que ha valorat positivament el fet que Wu Lei sigui apte per jugar: "M'ho acaben de dir abans d'entrar, necessitem jugadors, com més en tingui millor, ara haurem d'accelerar amb els directius per agilitzar visats i fitxa perquè si pot competir ens pot ajudar".