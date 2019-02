França surt escaldada de Twickenham davant una Anglaterra imparable (44-8)

La selecció anglesa camina amb pas ferm cap al títol del 6 nacions de rugbi després de fer miques els francesos a l’estadi londinenc de Twickenham (44-8) en una nova exhibició ofensiva. Els anglesos, amb un joc imaginatiu especialment amb el peu, ja han sentenciat abans del descans en un partit en que per sisena vegada en els darrers 15 anys, han fet més de 30 punts a la primera part.

França, després de debutar amb derrota a casa contra Gal·les, en un partit on van oferir bona imatge però van ser condemnats per dues errades defensives molt greus, no ha pogut aturar una Anglaterra convertida en la gran favorita per endur-se el títol, ja que la primera jornada van guanyar al camp dels irlandesos, els vigents campions. Anglaterra serà virtualment campiona si guanya el proper 23 de febrer contra els gal·lesos, que també sumen dos triomfs.

Jonny May, amb tres assaigs al primer temps, va ser el jugador més destacat. Els tres assaigs en un primer temps de domini anglès que ha donat pas a un segon més dur, amb dues baralles, en que França s'ha limitat a sobreviure.