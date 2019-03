Gal·les no falla i es proclama campiona del Sis Nacions (25-7)

Sis anys després, Gal·les ha recuperat la corona del Sis Nacions i ha guanyat el torneig amb autoritat: ha aconseguit el Grand Slam, és a dir, ha guanyat els cinc partits que ha disputat. En l'última jornada, els gal·lesos han passat per damunt dels vigents campions, els irlandesos, per 25-7. Anglaterra, que rep els escocesos, ja no pot atrapar els gal·lesos. I Irlanda, que necessitava guanyar a Cardiff per aspirar al títol, queda als peus d'un equip que ha jugat el millor partit l'últim dia.

Ja als dos minuts de joc un xut llarg l'ha capturat Hadleigh Parkes per fer el primer assaig dels locals: guanyant ja en tenien prou per ser campions. Abans del descans, tres xuts a pals de Gareth Anscombe han situat el 16-0 en el marcador, que deixava els irlandesos tocats.

A la segona part Gareth Anscombe ha continuat castigant els irlandesos, que han fet moltes faltes, sumant punts amb els peus, fins a arribar al 25 a 0. En l'últim minut, Jordan Larmou ha fet l'assaig de l'honor per als irlandesos.

En el primer partit del dia, França ha guanyat per 14-25 a Roma els italians, que han perdut tots els partits.