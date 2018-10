I ara qui serà el líder de l’equip i de l’atac del Barça?

Messi no estarà disponible dimecres contra l’Inter de Milà i diumenge contra el Reial Madrid. Estarà aproximadament tres setmanes de baixa, segons va confirmar el club: té una fractura al radi del braç dret. L’argentí es va lesionar després d’una mala caiguda. Visiblement marejat, i després d’un primer embenat al seu braç dret, Messi va haver de deixar de jugar. Una lesió li va arrabassar allò que més li agrada fer.

El capità del Barça es va lesionar el mateix dia que el doctor Daniel Florit s’estrenava amb el primer equip de futbol després d’haver passat per la secció de bàsquet. També el mateix dia que el Camp Nou va registrar la seva millor entrada de la temporada (88.712 espectadors) i el mateix dia que el president Josep Maria Bartomeu va veure com els socis tombaven dues votacions clau en l’assemblea de compromissaris: eliminar el límit per demanar crèdits i la modificació de l’escut.

La lesió de Messi arriba en una setmana delicada. L’argentí és el cor que fa bategar el Barça. Ahir ho va demostrar per enèsima vegada: va assistir Coutinho en el primer gol blaugrana i va fer el segon abans de lesionar-se als 26 minuts de partit. Des d’aquesta temporada l’argentí porta el braçal de capità i la seva maduresa transcendeix de la gespa, on lidera l’equip i l’atac. Sense Messi, els dubtes se centren ara a saber qui farà un pas endavant per liderar l’equip i l’atac blaugrana.

Ter Stegen, Piqué i Busquets manen en els fonaments de la columna vertebral, mentre que Messi és la màgia, el factor diferencial. Als seus peus comença i acaba la grandesa futbolística d’aquest Barça. Qui va fer una passa endavant ahir va ser Suárez. L’uruguaià va marcar el tercer gol després d’un penal que ell mateix va cuinar. Suárez es va oferir i va ser un far per als seus companys. Coutinho va mostrar la seva qualitat, però de manera discontínua. Dembélé, que va rellevar Messi, va firmar un partit gris. Pendents del temps de baixa de Messi, Valverde té el pitjor maldecap que pot tenir el Barça en la faceta esportiva.