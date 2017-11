França s'emporta el partit de dobles i queda a un sol pas de guanyar la Copa Davis

França és a un sol punt de guanyar per desena vegada la Copa Davis de tenis, després del triomf de la seva parella al partit de dobles contra Bèlgica. Richard Gasquet i Pierre-Hugues Herbert s'han imposat en quatre sets a Ruben Bemelmans i Joris de Loore (6-1, 3-6, 7-6 i 6-4) i ara els homes entrenats per Yannick Noah manen per 2-1.

Els belgues han plantat cara, però després d'arribar al tie break del tercer set, s'han enfonsat en perdre per 7-2. Al quart set, un break sobre el servei de De Loore ha obert el camí dels deixebles de Noah, qui va guanyar el títol com a jugador i ara busca fer-ho com a seleccionador. A

540x306 Yannick Noah, seleccionador francès de l'equip de Copa Davis / EFE Yannick Noah, seleccionador francès de l'equip de Copa Davis / EFE

A la jornada de diumenge, Jo-Wilfred Tsonga, número 1 francès, tindrà la gran oportunitat de guanyar el títol si derrota David Goffin (13.30 h) al duel entre primeres espases. Si Goffin, en un gran estat de forma després de ser finalista al Màsters, guanya, els belgues arribaran amb vida al darrer partit, entre el francès Lucas Pouille i el belga Steve Darcis. Aquesta és la segona final en tot just tres anys dels belgues, equip que mai han guanyat la Davis. Si França guanya, empatarà als britànics al palmarès amb 10 títols. Austràlia suma 23 títols (el darrer el 2003) i Estats Units 32, el darrer el 2007.

Els darrers cinc anys, han guanyat equips diferents, amb les victòries de txecs, suïssos, britànics, argentins i ara, francesos o belgues.