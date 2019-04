Un títol que va ser una redempció

Entre les recentment publicades Historias del Joventut (Ediciones JC) apareix, esclar, Tel Aviv 1994. Seria una blasfèmia en un llibre així obviar aquest moment escrit en lletres d’or a la història de la Penya. És el màxim títol al qual pot aspirar un club de la FIBA, i va ser el primer club català en aconseguir-lo. Ho va fer patint, que deixa un regust més bo. I tot just dos anys després d’haver-lo perdut d’una manera tan dolorosa. Ho diuen els mateixos protagonistes al llibre, com ara Juanan Morales, que reconeix que “ser campions el 1994 va ser una redempció”, tot i que aclareix: “Si anàvem a una final a quatre era per guanyar-la, no de turisme”. Ja sabem tots el que va passar a les semifinals contra el Barça, el triple de Corny Thompson, els eterns últims segons... Així que passem al que és important: ¿qui es va deixar les vambes a l’hotel abans de la final?