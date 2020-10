Divisió al vestidor del Barça per la rebaixa salarial

Els jugadors del Barça no es posen d'acord amb la rebaixa salarial que els planteja el club. Segons va informar Catalunya Ràdio, tres integrants de la plantilla es desmarquen d'un quòrum en què també hi ha l'equip filial. Marc-André ter Stegen, Clément Lenglet i Frenkie de Jong no han signat el burofax que legalment respon de forma negativa la proposta de la junta de negociar una adequació salarial per la via de l'Estatut dels Treballadors. És a dir, els tres futbolistes accepten conversar conjuntament amb la resta d'empleats de l'entitat, en una taula amb les parts implicades que s'ha de formar per llei abans d'aquest dimarts.

La majoria dels futbolistes del Barça, el salari dels quals suposa un 70% del pressupost del club, són conscients que han de fer un esforç per adequar els seus ingressos al context actual, durament marcat per la pandèmia de coronavirus. Ara bé, no estan disposats a negociar una reformulació salarial amb la resta dels treballadors del club, que inclou des dels executius fins als empleats de taquilles.

Els quatre capitans del primer equip i els seus companys –excepte, de moment, Ter Stegen, Lenglet i De Jong– reclamen que es tracti el tema en privat, igual que a finals de març, quan en ple confinament van acceptar rebaixar-se el sou un 70% mentre no es reprengués la competició. Entenen que el seu règim laboral, amb contractes blindats subjectes a bonus per objectius, és especial. "La solució serà molt laboriosa i segurament s'hauran de negociar els acords un per un", apunten a l'ARA fonts pròximes al vestidor.

En paral·lel a l’amenaça de la moció de censura, la junta de Josep Maria Bartomeu necessita quadrar el números, que han patit una davallada d'ingressos –203 milions en l'últim exercici–, amb una rebaixa de sous. Per això el vicepresident Jordi Moix, encarregat de l'apartat econòmic, no va especificar fa uns dies el pressupost de despeses de cara a la campanya 2020/21, ja que la xifra depèn directament del marge per ajustar els salaris esportius. En aquest sentit, més enllà de si finalment hi ha o no taula de negociació, el club treballa en una proposta que afectaria el 30% dels emoluments dels homes de Koeman, una quantitat que, això sí, no es descomptaria per sempre, sinó que es diferiria en gran part fins a poder-la abonar un cop la pandèmia permeti una recuperació dels ingressos que s’han perdut.