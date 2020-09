De la renovació a la desconstrució

Vestits i faldilles de tall asimètric ben ajustades a la silueta. En contrast, jaquetes, abrics i anoracs oversize, tot combinat amb una gràfica d’inspiració futurista i reinterpretant codis de l’ sportwear. I, sobretot, color i lluentor. I tecnoteixits. I transparències. Sí, estem parlant de Custo Barcelona, l’encarregada de tancar la tercera jornada del 080 Barcelona Fashion. El nou format digital de la passarel·la no va permetre gaudir de moments tan Custo com el desembarcament de vips al front row i els sorollosos aplaudiments finals dels fans. Però el seu univers -més depurat que mai- va quedar ben encapsulat a Thank you, next, un fashion film enlluernador i dinàmic enregistrat als túnels del Recinte Modernista de Sant Pau i en què només van aparèixer looks femenins.

Sí, déjà-vu. Pertanyen a la col·lecció de tardor/hivern 2020, la mateixa que fa sis mesos es va presentar a la passarel·la de Madrid i de Nova York. I és precisament en aquestes dues places on Custo Barcelona acaba de presentar Wake Up World, la proposta de primavera/estiu 2021, un raig d’optimisme per combatre els temps que vivim. Tres presentacions en una setmana? “Cap problema. Hi estic acostumat”, diu Custo Dalmau, alma mater de la marca. El decalatge entre temporades i passarel·les tampoc li fa perdre la son. “No sé si estem en un moment de transició o de dualitat, però crec que són dos models que poden conviure en un mateix espai”, assegura. La seva preocupació és una altra. “Vull que el motor de la marca continuï sent la creativitat. Que la gent reconegui el producte, però d’una manera renovada. Per això hem de seguir avançant i innovant”, afegeix. En aquest cas, missió complerta i a temps: Custo segueix sabent a Custo, fins i tot en versió píxel.

Reines del punt

Just abans de Custo Barcelona van desfilar Sita Murt i Lebor Gabala, dues marques que comparteixen devoció pel punt. En la passada edició del 080 van ser baixa. La primera perquè va enfocar-se en seguir obrint mercat als Estats Units, i la segona per una qüestió de timing. La irrupció de la passarel·la digital, però, els va fer prendre una decisió potser impensable fa un temps: mostrar la col·lecció tardor-hivern 2020, és a dir, aprofitar el see now, buy now. “Ha sigut una manera de donar un cop de mà a les nostres botigues, d’aprofitar les sinergies. I seguirem per aquest camí”, assegura Isabel Esteve, directora creativa de Sita Murt.

A través del fashion show film Come as you are, van convidar les dones a mostrar-se tal com se senten. Per això van presentar una col·lecció eclèctica on conviuen peces minimalistes i de tons neutres -els essencials de Sita Murt- amb altres més sofisticades com els vestits de seda, les faldilles de cuir o els pantalons de vellut. Peces elegants i versàtils que combinen de meravella amb els jerseis de punt, amb els quals, en alguns looks, comparteixen estampat geomètric i colors àcids. “Hem tornat a l’origen, a jugar amb galgues primes i gruixudes”, ressalta Esteve. I la sòbria experiència visual -gravada a la sala de les columnes- l’ha satisfet. “Ens ha permès ensenyar detalls que mostren la nostra tècnica i que en una desfilada convencional potser passarien desapercebuts”.

651x366 Un dels models de Sita Murt / 080 Barcelona Fashion Un dels models de Sita Murt / 080 Barcelona Fashion

Qui també ha tornat als orígens és Lebor Gabala. I els seus també es troben en el punt. Per això no sorprèn l’ofici mostrat en els jerseis oversize, els abrics llargs i els ponxos que s’han albirat a Etnias, la seva col·lecció per a aquesta tardor-hivern, pintada de tons crus i pinzellades de caqui, bordeus, marró, blau i negre. Enregistrat als jardins del recinte, aquest fashion film s’ha concebut com una sòbria desfilada convencional. “Hem fet un enfocament comercial”, recalca la dissenyadora Maite Muñoz.

Alguns plans van permetre acostar-se als estampats, tots ells jacquards geomètrics i florals molt discrets, inspirats en els indis nord-americans i les tribus africanes, tot i que també va haver-hi espai per al camuflatge. “La veritat és que presentar la col·lecció que ja teníem feta ha estat un respir”, confessa Muñoz. Però això no garanteix que en la pròxima edició Lebor Gabala repeteixi la fórmula del see now, buy now. “Hi ha tanta incertesa ara mateix que ja ho veurem”.

651x366 Una proposta de Lebor Gabala / 080 Barcelona Fashion Una proposta de Lebor Gabala / 080 Barcelona Fashion

On de moment tenen les idees clares és a Yerse, que va presentar Herbarium, la col·lecció per a la primavera-estiu 2021 que està inspirada en les plantes terapèutiques. Aquest punt de partida es va materialitzar en una proposta molt calmada on van dominar els tons suaus i la presència de teixits sostenibles. Bàsics a banda, a Yerse també van fer un petit exercici d’estil, apostant per vestits amb frunzits, tops de mànigues voluminoses, pantalons lleugerament abombatxats i jaquetes primes capitonades. Sí, Herbarium feia olor de primavera, i no només perquè algunes models desfilessin pels jardins de Sant Pau amb cistells plens de flors naturals. Els seus looks de lànguides Persèfones ens van començar a reconciliar amb la primavera que el covid ens va robar.

651x366 Una de les combinacions de Yerse / 080 Barcelona Fashion Una de les combinacions de Yerse / 080 Barcelona Fashion

Jugar a desconstruir

La jornada de desfilades digitals va començar amb el debut d’ONRUSHW23FH, el duet format per Albert Sánchez i Sebastián Cameras. Tan joves com lliures de prejudicis, perquè si alguna cosa defineix la seva arriscada i singular proposta és que la moda també pot ser un projecte artístico-experimental. “Per què s’ha de definir sempre com a roba de diari? Per què s’ha de lligar a una temporada? Per què ha de tenir gènere?”, es pregunten. En aquests paràmetres s’ha gestat Almost There, una col·lecció que destaca pel joc de desconstruir peces i reinterpretar-les, com quan una americana es converteix en faldilla o una gavardina en vestit. I no importa qui ho porti.

651x366 Una original proposta d'OnrushW23FH / 080 Barcelona Fashion Una original proposta d'OnrushW23FH / 080 Barcelona Fashion

Sánchez i Cameras s’emmirallen en la nomadic couture, un concepte que busca descontextualitzar la peça tradicional. En el fons i en la forma. Per això en el seu fashion show film -on van dominar els tons crus, el negre i alguna espurna de verd- també s’hi van veure faldilles i pantalons regirats -és a dir, amb parts que no estaven on tocava-, a més de camises que funcionaven com a tops i samarretes amb cèrcols. Tota aquesta experimentació la treballen intensament a través del patronatge. Perquè l’assaig i l’error, paradoxalment, no són amics de les presses. I menys encara quan (des)construeixes a quatre mans.