Christian Siriano tanca la Setmana de la Moda de Nova York desfilant des del seu jardí

La Setmana de la Moda de Nova York es va tancar aquest dijous amb la passarel·la del jove dissenyador nord-americà Christian Siriano, que va destacar per haver fet una de les poques presentacions presencials, tot i que sense públic, a causa de l'impacte de la pandèmia. Siriano, com la resta dels dissenyadors de la gran cita novaiorquesa, va recórrer a internet per emetre en directe la desfilada, que va celebrar al jardí de casa seva a Connecticut, des d'on va presentar una col·lecció de vestits de festa voluminosos i acolorits que va complementar amb mascaretes elegants. De fet, Siriano va explicar en les seves xarxes socials que li va fer gràcia que "els moments del backstage es visquessin a la cuina de casa".

La cinquena i última jornada de la Fashion Week va sortir del que és habitual al prescindir dels fidels Michael Kors i Marc Jacobs, que solen obrir i tancar el programa del dia, i en el seu lloc va comptar amb marques menys conegudes com Oqliq, Tanya Taylor, Christian Cowan o Theophilo. El covid-19 ha despullat la NYFW de la seva parafernàlia: de la seva seu oficial de Spring Studios, a Manhattan, pràcticament només es va utilitzar el terrat, escenari d'un grapat de presentacions a les quals van assistir pocs convidats, sempre mantenint la distància de seguretat i portant mascareta.

A part de Siriano, altres firmes que han apostat per fer desfilades i emetre-les en directe han sigut Monse, Bronx and Banco, Rebecca Minkoff, LaQuan Smith o RVNG. En canvi, la immensa majoria dels dissenyadors han optat per penjar fotografies i vídeos promocionals de les seves col·leccions –els anomenats lookbooks– en la nova plataforma creada pel Consell de Dissenyadors de Moda dels EUA (CFDA, per les sigles en anglès).

Per aportar una mica de frescor al calendari, la Setmana de la Moda novaiorquesa també ha programat diverses xerrades sobre l'estat del sector, entre les quals una amb Abrima Erwiah i Rosario Dawson, dissenyadores de la marca social Studio 189, amb seu a Ghana i als EUA i que busca donar poder a les dones per generar un canvi social. També hi ha hagut espai per a les sorpreses, com la del premi anual de la CFDA, que aquest any va ser anunciat per vídeo, sense la seva glamurosa gala, i que va guanyar la modista uruguaiana Gabriela Hearst, que s'incorpora així a una llista de prestigiosos guardonats com Oscar de la Renta, Carolina Herrera o Ralph Lauren.