El Gremi de Floristes denuncia que els súpers no poden vendre roses

Alguns supermercats estan venent roses als clients aquest dia de Sant Jordi tan estrany que vivim en confinament, la qual cosa ha posat en guàrdia el Gremi de Floristes, que ho ha denunciat públicament: "Les roses no hi poden ser perquè el decret d'emergència prohibeix que es venguin flors i plantes en súpers i benzineres mentre les floristeries estan tancades".

El Gremi fa referència a l'article 10 del reial decret 463/2020 del 14 març, que establia el tancament dels locals i establiments minoristes a excepció dels d'alimentació, farmàcies i de primera necessitat. En aquest decret, recorda el Gremi, es deia que els establiments polivalents com els supermercats podien vendre només els productes de primera necessitat i no d'altres que tenen habitualment, "com els de jardineria, flors, plantes, llibres, ferreteria, equipaments personals i de la llar, etc.", i s'especificava que en la situació actual no es podien posar a la venda ni subministrar-los als consumidors.