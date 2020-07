Menorca Experimental: De vacances a casa d’un artista (i amb molt poca gent)

Entre Alaior i es Mercadal però dins del terme del primer municipi s’aixeca una decidida aposta pel luxe relaxat anomenada Menorca Experimental. Es tracta d’un hotel rural ubicat dins d’una imponent finca neoclàssica que té totes les estrelles possibles i algunes més, no perquè cap expert els hi hagi certificat sinó per la singularitat del que ofereix. En un destí amb l’èxit de Menorca, aquest agroturisme ofereix als seus hostes la pau d’una finca de 30 hectàrees ubicada a només 5 minuts a peu de la platja, un luxe que en la majoria d’hotels de l’illa implicaria haver d’estar envoltat per una gentada. A Menorca Experimental, en canvi, es pot aconseguir rodejat de molt poca gent. La tranquil·litat és el seu principal atractiu.

Per als que necessiten encara més intimitat, l’hotel també disposa de nou habitacions que no són a l’edifici principal sinó que es troben repartides per dins de la gran finca i que, per a més intimitat, tenen fins i tot la seva pròpia piscina. Envoltat de pins i de ginebrons -i d’algunes cabres que tenen la sort d’estar-se allà tot l’any-, l’hotel és especialment atractiu per la seva estètica, molt respectuosa amb els colors i textures de l’illa. De fet, la reforma la van fer artesans menorquins seguint les directrius de la interiorista Dorothée Meilichzon, que va inspirar-se en la seva visió de com seria la casa de vacances d’un artista.

A nivell gastronòmic, té un bar i un restaurant que practiquen religiosament el quilòmetre zero. De fet, van molt més enllà, i cultiven allà mateix molts dels vegetals que s’hi consumeixen. Entre les activitats que s’hi poden fer hi ha muntar a cavall o practicar ioga i meditació. L’agroturisme forma part de The Experimental Group, amb propietats en destinacions tan potents com Londres, Eivissa i Venècia, garantia de savoir faire.