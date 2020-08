Temps de relax: Mascaretes i pílings sense sortir de casa

Qualsevol moment és bo per cuidar-nos la pell i els cabells, però a l’estiu -quan passem més hores al sol i els sotmetem a impactes com l’aigua del mar- és especialment important no oblidar-nos-en. Les hores lliures que ens aporten els dies de vacances ens poden ajudar a animar-nos, amb elements molt bàsics i quotidians, a muntar el nostre spa casolà, un petit luxe al nostre abast que no hi entén de gèneres. “A l’hora de cuidar-se, no hi ha diferència entre homes i dones, sinó que depèn de la qualitat de la pell”, assegura Aurea Gómez, esteticista i terapeuta manual a Integral Centre Mèdic i de Salut.

Abans de posar-nos a exfoliar i fer massatges, s’han de tenir en compte una sèrie de recomanacions bàsiques. “A l’estiu és molt important tenir la pell ben hidratada i neta perquè no se’ns produeixin taques pel sol”, assegura Gómez. En aquest sentit, recorda alguns dels consells per tenir cura de la pell en aquesta estació, com no anar a la platja a les hores fortes de sol i així evitar cremar-se. “Encara que ens sembli que no ens hem cremat, la pell més superficial es crema i això a la llarga pot produir problemes. La pell té memòria i reté les cremades”, remarca. Nodrir la pell no és exclusiu de l’estiu, s’ha de fer sempre, especialment quan es passa de l’època de calor a la tardor. “Això ens mantindrà la llum de la pell, encara que ens estigui marxant el moreno, i farà que conservi una brillantor natural”, explica.

Un dels errors més bàsics a l’hora d’aplicar-nos un tractament és pensar que intensitat equival a qualitat. Gómez recorda que “per rascar més, no neteges més”. En aquest sentit, deixa clar que “fer un píling no significa irritar la pell, sinó alliberar-la de les capes mortes externes. La pell elimina cèl·lules mortes diàriament, i si l’ajudem, la pell queda fina però molt sensible i, per això, s’ha d’hidratar”. La intensitat, recorda, s’ha de reservar per a aquelles zones on la pell és més gruixuda, com els colzes, els genolls i els talons.

L’estilista i maquilladora Ruth Navarro (@elbaulderuth a Instagram) coincideix amb Gómez en la necessitat de cuidar la pell durant tot l’any, una tasca per a la qual és indispensable una bona alimentació i hidratació i l’ús d’una bona protecció solar. Pel que fa als cabells -una de les seves especialitats-, assegura que, igual que utilitzem protecció solar per a la pell, també l’hem d’utilitzar per als cabells i que sempre ens haurem d’esbandir amb aigua dolça després del bany al mar o la piscina. A més, recomana prendre’s un temps de descans o almenys reduir l’ús de l’assecador o la planxa de cabell. Tot i que no està en contra de les mascaretes capilars casolanes, alerta que moltes vegades els usuaris “no saben quines són les carències exactes del seu cabell ni quins ingredients poden utilitzar per reparar-lo”. “Hi ha gent a qui li funciona i li agrada experimentar utilitzant alvocat, ou o oli de coco, però per a altres persones no és suficient i no noten canvis”, remarca. Siguem d’experimentar més o menys, Navarro recomana optar primer per alguns dels tractaments de procedència orgànica que hi ha al mercat.

S’opti per una cosmètica home made o per marques comercials d’origen natural, asseguren que la clau a l’hora de muntar un spa casolà és evitar interferències i bloquejar un temps per a nosaltres mateixos.

Exfoliació amb sal i oli d'oliva

Fer un píling casolà i natural és força senzill, només s’ha de tenir en compte que sempre es necessitarà una substància granulosa. Gómez recomana que sigui sal o sucre -en lloc de flocs de civada o segó-, ja que es desfan fàcilment i no deixaran residu a les canonades.

Per a Gómez una combinació eficaç i senzilla per fer una exfoliació facial i corporal és una cullerada de sal i tres cullerades d’oli d’oliva (les quantitats variaran segons el volum de la persona). La barreja s’ha de passar pel cos en moviments circulars des dels peus fins la cara. “Sempre ho farem des de les extremitats més llunyanes al centre, i sempre comencem per la cama dreta, la que està més lluny del cor”, especifica l’esteticista sobre com aplicar l’exfoliació.

Un cop fet el píling a tot el cos, és recomanable passar un raig d’aigua tèbia (no és necessari sabó) per treure les restes de la barreja i, finalment, un raig d’aigua freda a les cames.

Hidratant de mel i oli de rosa mosqueta

Després de fer l’exfoliació i seguint les mateixes indicacions de direcció, és el moment d’hidratar-nos a fons. Gómez recomana agafar un altre bol i fer una barreja casolana de dues cullerades de mel tèbia amb un raig (l’equivalent a una cullerada de postres) de l’oli que més ens agradi. Aquí hi entren opcions com l’oli de rosa mosqueta, el d’argània o de taronja. La barreja s’ha d’aplicar en el cos humit i fent un petit massatge, sempre començant des dels peus cap amunt, i hi hem de dedicar tota l’estona que sigui necessària. “El cos absorbirà la humitat, mentre ens fem el massatge, la mel quedarà cada cop més enganxosa. Per evitar-ho ens hem d’anar mullant les mans amb aigua esporàdicament i seguir fent el massatge”, assenyala Gómez, que recorda que és important prendre’s aquests moments com un temps per a nosaltres i evitar anar amb presses. Gómez demana prudència quan es faci aquest massatge nutritiu i hidratant a fons. “Pels productes que utilitzem, el terra de la banyera pot quedar molt relliscós. Així que, si és necessari, val més seure per evitar accidents”, alerta.

Mascareta de iogurt, mel i argila

Una de les estampes clàssiques dels turistes que visiten Menorca per primera vegada són els banys amb fangs o argila, una activitat no especialment respectuosa amb el medi ambient en una illa que és reserva de la biosfera. Per fer tractaments amb argila no cal anar a rascar terra a les platges de l’illa, sinó que es poden fer a casa de forma molt més senzilla i respectuosa. L’argila serà un dels elements principals d’una mascareta facial casolana que inclou també mel (una cullerada petita) i iogurt (2 cullerades soperes). La quantitat d’argila variarà segons la textura que vulguem aconseguir.

La mascareta l’aplicarem a la cara un cop la tinguem neta -la podem netejar amb una infusió de camamilla o de cua de cavall, suggereix Gómez-. L’esteticista recorda que a l’hora d’aplicar la mascareta hem de tenir en compte que la pasta tingui el mateix gruix a tot el rostre. A més gruix, més estona podrem deixar la mascareta: si és molt fina la podem deixar un quart d’hora i si és molt gruixuda podem allargar el temps d’aplicació fins a una hora. Al ser una mascareta amb uns components suaus es pot utilitzar un cop per setmana.