Xarxes al rescat dels confinats

El confinament i la necessitat constant d’actualitzar la informació sobre el coronavirus, així com les ganes de mantenir les nostres relacions socials, han multiplicat aquestes últimes setmanes a escala mundial l’ús d’internet i les xarxes socials, sobretot de Facebook, Instagram, YouTube, Tik Tok i Twitter. Segons dades publicades divendres, els espanyols passen de mitjana el 47% del temps de confinament connectats a internet. Això suposa un total de 79 hores a la setmana, un augment del 7% respecte a una setmana normal abans de la declaració de l’estat d’alarma, segons l’estudi Digital Consumer 24 hours Indoor de Nielsen elaborat en col·laboració amb Dynata.

Twitter, per la seva banda, ha publicat al seu blog corporatiu que des del començament de l’alerta sanitària s’han generat “milions de tuits i retuits” sobre el virus a tot el món, i que cada 45 mil·lisegons es publica una piulada relacionada amb la pandèmia. A Facebook i Instagram també bullen els continguts relacionats amb la pandèmia i el confinament, i a vegades destriar entre aquesta allau d’oferta no és fàcil.

El consultor en xarxes socials i assessor especialitzat Juan Merodio subratlla que, més que persones concretes, els perfils més destacats en aquest moment i els més interessants per seguir són els que estan ajudant els usuaris a portar millor la situació, “ja siguin músics que decideixen fer concerts en directe, psicòlegs que ofereixen acompanyament i teràpies o esportistes que ajuden a fer esport i mantenir-se en forma a casa”, diu l’expert.

Per a la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC, Sílvia Martínez, també són destacables els casos de persones conegudes que han mirat de compartir les seves habilitats o coneixements, com poden ser els cuiners que aquests dies estan penjant vídeos amb les seves receptes. Però també parla de la importància dels usuaris fins ara anònims que estan guanyant popularitat gràcies a les seves iniciatives altruistes i solidàries, per les seves idees originals o simpàtiques, o fins i tot pel seu coneixement.

Continguts rigorosos

De tota manera, tots els experts aconsellen que durant aquests dies ens assegurem de consumir continguts contrastats i rigorosos. Sílvia Martínez aconsella aprofitar aquest moment per revisar i actualitzar la relació de perfils que seguim a les xarxes, i per buscar-ne de nous. “Pot ser especialment interessant seguir perfils oficials d’institucions que faciliten informació útil d’última hora i, sobretot, informació fiable”, recomana. També podem trobar perfils relacionats amb l’àmbit de la medicina per entendre molt millor què està passant, com per exemple persones que són referents professionals i que aporten contingut de qualitat. Però Martínez destaca que “no és recomanable només centrar l’atenció en l’actual pandèmia de coronavirus”, i suggereix “mirar les possibilitats que les xarxes i plataformes socials ofereixen per acostar-se a altres àmbits, com per exemple el cultural”, diu, ara que hi ha molts artistes compartint des de cançons fins a obres de teatre, passant per lectures de llibres a la xarxa. Merodio alerta: “Ara més que mai cal evitar consumir continguts relacionats amb la salut que vinguin de fonts no oficials, perquè ens pot dur a posar en perill la nostra salut i la dels altres si els compartim”.

L’ésser humà: social

“Sense cap mena de dubte, l’ésser humà és un ésser social, i l’aïllament genera sensacions incòmodes i poc recomanables”, remarca Merodio. Segons el seu parer, les xarxes socials són una via d’escapament i de connexió amb el món real: “Des de l’aïllament de casa ens permeten poder compartir els nostres sentiments i constatar que són els mateixos que tenen altres persones”, a part de ser un canal per a l’entreteniment i la informació.

Per a ell, l’augment generalitzat de l’ús de les xarxes es deu a la necessitat de fer alguna cosa i, alhora, de les ganes de socialitzar-nos: “Al final, les xarxes socials són una extensió del món real però en digital”, i per això són la manera de poder continuar en contacte amb les nostres persones més properes i fer més passables aquests moments compartint cadascun dels sentiments i reflexions i veient els dels altres. Per a Martínez, l’aspecte més interessant del consum de xarxes que s’està fent des del principi de la pandèmia és que “hi ha un ús intensiu i divers dels social media ”, i considera que, com a éssers socials, ens cal interaccionar amb altres. I amb el confinament, les xarxes i mitjans socials “es presenten com una opció per relacionar-nos de manera instantània” i aprofitar els formats i les possibilitats comunicatives que ens brindem per crear un missatge enriquit amb imatges, emojis o enllaços”.

Per a Martínez, a més de relacionar-nos amb persones que formen part del nostre entorn més directe, també podem conèixer l’experiència d’altres que estan en una mateixa situació. Per això, les xarxes socials permeten al mateix temps compartir la preocupació dels que estan malalts o tenen un familiar malalt, però també gaudir d’una part més amable al descobrir noves campanyes espontànies de solidaritat o, fins i tot, formes originals de superar aquest confinament, i afegeix: “Durant aquests dies estem fent un ús més intensiu d’aquest tipus de contingut perquè ens ajuda a mantenir la sensació d’estar connectats i de participar en una conversa global”.

Perfils que cal seguir

Fem un repàs d’alguns dels comptes interessants que podem trobar a les xarxes i que ens poden ajudar a passar més bé aquests dies.

Pel que fa a la salut, el perfil de la farmacèutica, nutricionista i divulgadora científica Marián García, coneguda com a Boticaria García, amb gairebé 225.000 seguidors a Instagram, és molt interessant. Cada dia ofereix consells i comparteix informació actualitzada sobre el coronavirus sense perdre el sentit de l’humor que l’ha fet famosa i li ha donat milers de seguidors.

Un altre perfil molt interessant és el del nutricionista Carlos Ríos, creador del concepte real food, que té més d’1,4 milions de seguidors. El seu compte és un dels més útils i pràctics a l’hora de planificar menús saludables, perquè hi comparteix receptes i informació sobre els aliments.

Si el que voleu és mantenir-vos en forma podeu seguir un dels comptes més destacats en aquest camp: el Gym Virtual de la youtuber Patry Jordán, amb 7,7 milions de seguidors i un ampli ventall d’entrenaments per fer a casa. En el terreny del ioga i la meditació, la barcelonina Mireia Canalda ofereix sessions de meditació i ioga al seu compte d’Instagram, on suma més de 83.000 seguidors.

I en el camp de la psicologia també es poden trobar recursos en xarxes com el perfil de la psicòloga Patricia Ramírez, amb més de 220.000 seguidors a Instagram, que dona consells pràctics per afrontar el confinament.