Ballar, l'exercici ideal per al confinament

¿Heu provat d’arraconar els mobles d’una habitació, posar música i començar a ballar? Ja que demà se celebra el Dia Internacional de la Dansa ho podeu provar. Segons els experts, aquesta activitat física i artística no és només beneficiosa per al nostre cos, sinó també per a la ment i les emocions. Aquests dies que estem tantes hores a casa, a més d’ajudar-nos a estar en forma, practicar el ball amb regularitat pot millorar el nostre estat d’ànim i ajudar-nos a gestionar la situació actual d’una manera més alegre i amb menys tensió. “La dansa et fa treballar corporalment i emocionalment”, diu Ana Velázquez, fisioterapeuta del Centre de Prevenció en Arts Escèniques (CPAE), i exballarina. “Físicament és una activitat molt completa: millora el moviment d’articulacions de tot el cos, potencia la flexibilitat i la resistència, disminueix el colesterol i ajuda a prevenir malalties de cor i dels ossos”. Velázquez explica que ballar també millora la nostra coordinació, l’equilibri i la memòria. “Els moviments en un espai determinat milloren la percepció visual i espacial –exposa–. I el fet d’aprendre una petita coreografia fa que treballis la memòria i la concentració”. La dansa, a més, ens allunya de l’estrès, ens ajuda a guanyar autoestima i fa que tinguem més energia. “Estimula la producció d’endorfines i regula els nivells de serotonina i dopamina –explica Velázquez–. És una activitat que es fa amb música, la qual ens connecta amb les emocions. Si poses una música alegre, de seguida connectes amb el bon rotllo i et relaxes. És difícil no passar-s’ho bé ballant”.

La dansa és recomanable a totes les edats, només cal adaptar la pràctica a les condicions físiques de cadascú. “Això de «jo no tinc ritme» o «no sé ballar», ens ho hem de treure del cap, ja que pot ser un hàndicap a l’hora de deixar-se anar. Ballar és moure el cos i això ho sap fer tothom. No hi ha una única manera de ballar. No cal fer passos bonics o ballar amb una qualitat concreta, es pot fer de la manera que es vulgui i amb qualsevol part del cos –exposa Velázquez–. Mira què diferent és el ball africà d’un ball de saló, per exemple”. De fet, Velázquez opina que ara és un bon moment per deixar-se estar d’etiquetes i començar a explorar. “Tenim temps, estem a casa i ningú ens jutja. Estem molt capficats a coneixe'ns a nosaltres mateixos a través de la raó i del pensament, ¿i si ho fem a través del cos? El nostre cos i els moviments ens diuen molt de nosaltres mateixos i ens ajuden a entendre els nostres pensaments. És un bon moment per escoltar-se: com camino? Com respiro? Amb quina part del peu trepitjo? Com em ve de gust bellugar-me?”. I la millor manera és sortint de la nostra zona de confort. “Posa una música que no et posaries mai, música africana, swing, salsa, rock... Comença a moure el cos sense pensar ni jutjar-te, deixa’t portar i gaudeix de l’experiència”, encoratja Velázquez.

651x366 Una dona ballant a casa amb la seva filla / GETTY Una dona ballant a casa amb la seva filla / GETTY

Classes de ball online

Són les 18 h de la tarda d’un dijous d’abril. Olga Álvarez, ballarina i professora de dansa contemporània i contact, obre l’ordinador, es connecta a l'aplicació Zoom i saluda els seus alumnes. A partir d’ara i durant les pròximes setmanes, les classes les farà online. Álvarez, que ha convertit una petita habitació de casa seva en una zona de ball, demana als alumnes que li ensenyin l’espai de què disposen per moure’s. També els fa algunes recomanacions, com ara tenir a prop una cadira, un coixí o una pilota de tenis, i construir blocs amb llibres gruixuts embolicats amb paper film. Com l’Olga, que habitualment fa classes a Sa Nau, ESDM i Enestudio, entre altres, són molts els professors de dansa i les escoles, tant professionals com de recorregut lliure, que les últimes setmanes han hagut d’adaptar les classes per poder-les fer online. “El contacte és una de les coses més importants per a mi, fer classes sense això és un repte molt gran. Busco maneres diferents d’arribar a un resultat semblant, amb l’ús d’objectes o altres dinàmiques. He d’anar parant sovint i el temps es dilata molt més –diu la professional–. Fer dansa en dos metres quadrats no és ideal. Sobretot els que ja tenen un nivell, que es desplacen més, salten...” Tot i això, Álvarez explica que la rebuda dels alumnes és molt positiva. “Això diu de la necessitat expressiva que hi ha després d’estar quinze dies confinats a casa”. I assegura que per al professorat també és molt positiu poder seguir fent les classes. “Molts som pluriempleats, ens dediquem a fer bolos i classes, i ara ens hem quedat sense res. Crec que és important que el sistema artístic i pedagògic continuï actiu”.

També el bailaor Jose Manuel Álvarez, director i professor de l’escola de flamenco La Capitana, a l’Hospitalet de Llobregat, segueix fent les classes de manera virtual. “Faig les classes en directe a través de YouTube. No puc veure els alumnes, però ens comuniquem pel xat”. Per a aquest bailaor, tampoc ha sigut fàcil adaptar les classes a aquest format. “La primera setmana va ser molt estranya, s’han de modificar molt les dinàmiques perquè la gent pugui seguir treballant des de casa i gaudeixi”, explica Jose Manuel Álvarez. “Però està sorgint una nova manera de treballar, un altre tipus de material que també és interessant. Potser les classes no són tan tècniques com voldria, però treballem més les intencions, i les classes acaben sent divertides i amenes. Aquest format m’obliga a ser molt més clar i concret, no em puc esplaiar, i això m’agrada”. A més de les classes que segueix realitzant per als alumnes de La Capitana, el bailaor també ha creat La Patá, un canal de YouTube obert a tothom en el qual proposa recursos per al ball de flamenc. “El feedback dels alumnes és molt positiu. L’últim dia tenia tots els alumnes de classe. És bonic i emocionant veure que malgrat tot això la gent segueix amb ganes, la flama no s’apaga”.

Durant aquests últims dies, també molts ballarins han decidit oferir classes obertes a tothom a través de les xarxes socials. És el cas de Jordi Balleste, que cada dissabte i diumenge a les 18 h fa un directe a Instagram en què ensenya balls llatins, com ara el txa-txa-txa, la bachata, la samba o la salsa, per a tothom que es vulgui iniciar. “Són els balls llatins més coneguts i es poden ballar amb parella o individualment –diu Balleste–. Les classes comencen amb un petit escalfament, perquè la gent s’aixequi del sofà, i després vaig explicant els passos i els anem practicant amb la música”. Segons Balleste, la part positiva de fer les classes a través d’Instagram és que el pot veure gent des de qualsevol lloc del món, però troba a faltar parlar-hi i veure què senten mentre ballen. “Les persones que em segueixen estan encantades –explica content–. Fins i tot, un dia unes metgesses del Centre Mèdic Teknon es van connectar a la meva classe des de l’hospital i van agrair aquesta estona de desconnexió”.