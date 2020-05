SOS cangurs: els pares busquen alternatives per tenir ocupats els fills

El confinament instaurat per la pandèmia del covid-19 ha obligat un gran nombre de treballadors -els que han tingut la sort de no perdre la feina- a fer teletreball. Fins aquí molt bé. Què passa, però, quan per casa corren els infants que, a banda d'algunes classes virtuals (bàsicament les escoles concertades i privades), campen lliures tot el dia en una mena de vacances a l'estil Robinson? El que passa -i això la Claudia de la Riva, directora general de Nannyfy, ho sap bé perquè té nens petits- és que, de treballar, poc. Els infants, sobretot fins que no són autònoms, requereixen i absorbeixen tota l'atenció dels pares. Per donar una alenada d'aire a aquests progenitors estressats, l'empresa catalana Nannyfy, que opera per tot l'estat espanyol, s'ha reinventat i, ja que no pot oferir cangurs a domicili, tal com feia fins ara, proposa activitats extraescolars online. Quina mena d'activitats? Doncs de tota mena. Als tradicionals anglès, ball, iniciació a la guitarra, manualitats i art, acaben d'afegir cuina sense foc, màgia, ciència i experiments, i mugendo. "Els pares estan encantats i els nens també", explica De la Riva. L'avantatge d'aquesta oferta que proposa un programa complet d'activitats cada dia, de dilluns a divendres, és la facilitat per inscriure-s'hi i fer la classe. El preu és de 4 euros l'hora i les aules virtuals no tenen més de 6 nens alhora. Aquí no es parla ni de matrícules ni de mensualitats.

"Nosaltres tenim una gran comunitat de famílies, 25.000 a tot Espanya, a qui oferíem un servei de cangurs de total confiança amb un sistema molt còmode i ràpid: érem l'Uber de les nannys", comenta Claudia de la Riva. "Quan va començar el confinament, vam pensar que havíem de donar sol·lucions a les famílies que havien de conciliar feina i fills, i vam decidir proposar aquestes activitats totalment lúdiques que, en cap cas, volen substituir l'escola".

Aquesta empresa és pionera a tot l'estat espanyol a l'hora d'oferir aquest tipus d'activitats online, una oferta que, segons l'empresària, tindrà continuïtat més enllà del confinament per la pandèmia de covid-19. "Està clar que és un paradigma que ha arribat per quedar-se i, en aquest sentit, hem donat un gran salt tecnològic", argumenta. D'altra banda, explica que ja els han contactat grans empreses, com ara Danone i Zurich Seguros, que volen oferir als seus treballadors packs d'activitats com un servei per afavorir la conciliació laboral durant la prohibició de sortir al carrer.

651x366 Una sessió de manualitats de Nannyfy Una sessió de manualitats de Nannyfy

"Es parla molt de teletreball, que suposa tenir un espai adequat a casa per poder treballar sense interrupcions, però en realitat el que ara s'està donant arran del confinament és treball en família, que implica compartir espais, i això és molt difícil", assenyala la psicòloga Dolors Liria, membre de la junta de govern del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. En aquest sentit, considera que ofertes com les de Nannyfy són "molt positives" perquè estan omplint un buit de demanda i ofereixen un recurs "interessant" que, si se'n fa un bon ús, pot ser beneficiós tant per als pares saturats com per als infants ociosos. També opina que cal respectar en tot moment les "inquietuds" dels nens i nenes, i no obligar-los a fer una activitat que no volen perquè pot ser "contraproduent". Si bé està convençuda que cal veure en cada cas quines són les necessitats dels infants -n'hi ha que ja estan fent classes online a l'escola i estan força "ocupats"-, insisteix que cal combinar les activitats telemàtiques amb d'altres que no impliquin estar davant d'una pantalla, com ara sortir a passejar o llegir. A més, Liria assenyala que és fonamental establir uns horaris i crear rutines tant per als adults com per als nens: "Ens regulen emocionalment i sobretot en un moment de molta incertesa com l'actual, en què no podem abraçar la família i els amics". Aquestes rutines, per descomptat, poden ser "flexibles", combinant estones de treball escolar amb descans.

651x366 Una nena segueix classe de música online / V.G. Una nena segueix classe de música online / V.G.

Èxit de l'anglès online

A banda de l'oferta bàsicament lúdica de Nannyfy, altres empreses ofereixen classes online d'anglès, una altra manera de tenir entretinguts els fills mentre aprenen un idioma. Oxinity és una start-up catalana que ofereix aquest tipus de classes i que ha vist aquests dies que se'ls ha disparat la demanda un 600%, sobretot l'adreçada als més petits. Fan 350 classes al dia i tenen més de 3.000 alumnes. "L'èxit de les nostres classes es deu al fet que portàvem molt de temps d'avantatge amb classes per videoconferència abans del confinament. Per a nosaltres fer classes per videoconferència no ha estat mai canviar les aules físiques per una aula virtual gràcies a una eina de comunicació, sinó que des d'un primer moment vam entendre que la tecnologia al servei del professor ens permetia accelerar el procés d'aprenentatge dels alumnes", exposa Jonatan Buxeda, CEO i cofundador de l'empresa. Està convençut que aquesta modalitat online de classes, "més eficient i barata", en la qual no cal desplaçar-se a l'acadèmia, ha arribat "definitivament per quedar-se". Aquests dies està clar que proporciona uns minuts d'or per als pares estressats que, mentre els fills fan classe de mitja hora dos cops per setmana (les modalitats horàries són múltiples), poden preparar el sopar o simplement xerrar una estona amb calma.

651x366 Una nena fa classe d'anglès online / V.G. Una nena fa classe d'anglès online / V.G.

El projecte Oxinity, com a comunitat de professors, va néixer el 2017. Tenen oficines tant a Barcelona com a Madrid, però des del 7 de març tot el personal està fent teletreball, avançant-se a les mesures de confinament dels governs. "Nosaltres no tornarem a la situació precoronavirus i mantindrem la política de teletreball en més del 95% de la jornada laboral -explica Buxeda-. El nostre model ha canviat, els nostres clients han canviat, i el mercat ha passat a ser el món", afirma. Amb això hi està d'acord Dolors Liria, que considera les classes online un "recurs interessant" que ha arribat per quedar-se més enllà del confinament, i que facilita la vida dels pares, que no s'hauran de desplaçar innecessàriament i guanyaran així temps i qualitat de vida.

Contes gravats

Remenant per internet també es poden trobar activitats gratuïtes pensades per als més petits i organitzades per institucions públiques, com ara Biblioteques de Barcelona. El programa L'hora del conte confinada ofereix una sèrie d'audiocontes cedits per diverses companyies, com ara Cacauet Teatre. Una altra iniciativa d'aquest estil que neix de la societat civil és la que ha liderat el Club del Büük. Es tracta del Conficontes, una plataforma en la qual avis i àvies expliquen contes a través d'un compte d' Instagram. Aina Bestard, il·lustradora i cofundadora del club, explica que juntament amb la guionista Anna Llarch van tenir la idea pel clàssic Contes per telèfon de Gianni Rodari i que la resposta ha estat molt positiva. "La mare de l'Anna enviava un conte cada dia al seu net i vam veure que era una pràctica força habitual en les famílies dels nostres coneguts, i vam pensar que era una llàstima que aquests contes es perdessin, així que vam voler recollir-los i donar-los difusió", comenta Aina Bestard. De moment ja tenen 43 contes penjats i n'ofereixen dos de nous cada dia. El compte d'Instagram de Club del Büük ja té 695 seguidors i va en augment. "Als avis i àvies també els fa molta il·lusió poder llegir els contes que dediquen als seus nets, com quan dediquem cançons a la ràdio, i això té un punt molt tendre", opina Aina Bestard. Inventats, clàssics o bé el que tenen a mà els avis i àvies per quan venen els seus nets a visitar-los, tot s'hi val a l'hora de passar una estona virtualment, al voltant d'un conte, "imaginant junts".

651x366 Clubdelbuuk Clubdelbuuk

Dolors Liria aporta una última reflexió sobre els canvis que ha suposat a nivell laboral la situació de confinament, que posen de manifest la dificultat de la conciliació familiar. "Ens hem trobat que, en general, els nens i nenes estan molt més calmats ara perquè la presència dels pares -ara tan gran- és tranquil·litzadora, i això demostra que fins ara portàvem un estil de vida massa accelerat", diu. Fins i tot han detectat el fenomen que molts nens i nenes prefereixen quedar-se a casa malgrat que ja poden sortir al carrer a passejar: "S'hi han habituat i s'hi senten bé. Ara els pares hauran de fer un treball d'explicar-los de manera pausada que ja no hi ha cap perill a fora si segueixen les mesures de seguretat". Per als pares teletreballadors, una última recomanació: "Hem de fer un esforç més gran per marcar-nos uns límits horaris i, si ho fem, descansarem més i rendirem més".