El consum moderat d'oli d'oliva ajuda a reduir pes

El consum moderat d'oli d'oliva, en una alimentació baixa en calories, pot ajudar a reduir pes, encara que el seu efecte és petit i podria no ser clínicament important, segons ha conclòs una avaluació dels estudis científics sobre aquest aliment elaborat per Nutrimedia i el Centre Cochrane Iberoamèrica.

Nutrimedia és una iniciativa de l'Observatori de la Comunicació Científica (OCC) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i del Centre Cochrane Iberoamèrica, amb el suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), que analitza científicament el grau de certesa de missatges sobre alimentació i salut a la vegada que ajuda a interpretar els resultats de les investigacions.

L'oli d'oliva és un dels components més característics de l'alimentació mediterrània i la seva principal font de greix, i nombrosos estudis i assajos clínics l'han relacionat amb beneficis per a la salut, com ara la reducció del risc cardiovascular i de càncer. Alguns estudis suggereixen també que els consumidors d'oli d'oliva tenen menys incidència de sobrepès i obesitat, encara que, segons Nutrimedia, és difícil discernir si aquest efecte és atribuïble a l'alimentació mediterrània o a l'oli d'oliva pel seu compte.

Segons l'observatori de la UPF, hi ha dubtes sobre si el consum quotidià d'oli d'oliva és compatible amb la reducció de pes i si és la millor opció per incloure en una dieta d'aprimament. Nutrimedia ha conclòs que "l'oli d'oliva és, d'entre tots els greixos i olis, l'opció més recomanable per incloure en una dieta d'aprimament". "Les evidències científiques analitzades mostren que és probable que el consum d'oli d'oliva, per comparació amb el consum d'altres olis o greixos, redueixi el pes", ha afirmat el metge Darío López, autor de l'informe d'avaluació, en declaracions a l'agència Efe.

"Això porta a concloure que l'oli d'oliva probablement redueix el pes, però podria ser que nous assajos oferissin resultats una mica diferents", ha puntualitzat López.

"Només en 5 dels 11 estudis analitzats, els participants es van exposar a una dieta amb oli d'oliva verge extra, assumint que els olis refinats podrien no tenir totes les propietats de l'oli verge extra i, per tant, els seus efectes podrien ser diferents", ha remarcat l'investigador.