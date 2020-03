Petits paradisos florals a Barcelona

Els últims deu anys s’ha reduït a la meitat el nombre de floristeries de Barcelona, que ha passat de 850 a 420, aproximadament. Les causes principals han sigut l’aparició de les empreses de venda online i l’augment de l’intrusisme, botigues no especialitzades que també venen flors. “Qualsevol es veu amb la capacitat de vendre’n. Ho fan a preus més econòmics que una floristeria, però sovint estan incomplint normatives de controls sociosanitaris o de tractament de plantes. I la qualitat tampoc és la mateixa”, explica Joan Guillén i Espin, president del Gremi de Floristes de Catalunya. Una altra causa és l’elevada taxa que han de pagar aquests negocis per l’ocupació de la via pública. “Les plantes d’exterior s’han d’exposar a fora de les botigues. I la taxa per ocupar 50 cm d’amplada per 4 m de llarg de la via pública és de gairebé 2.000 euros anuals. Estem demanant una reducció de la taxa, tenir més facilitat en aquest sentit”. Tot i les condicions poc favorables, per sort, encara hi ha floristeries que sobreviuen –i fins i tot algunes que s’atreveixen a obrir–, i ofereixen no només un producte, sinó l’experiència d'envoltar-se de verd enmig de la ciutat, conèixer les particularitats de les flors i les plantes de la mà d’un especialista i endinsar-se en el món de l’art floral. Abans que sigui massa tard, fem un recorregut per algunes de les floristeries més boniques de la ciutat i agafem idees per donar la benvinguda a la primavera.

1. Casa Protea, una petita selva al barri de Gràcia

La Protea pertany a una de les espècies de flors més antigues del món –amb més de 300 milions d’anys– i una de les més variades en forma, color i mida. Es tracta d’una de les flors preferides de Jesús Monteagudo i Pancho Doren, que el 2017 van obrir Casa Protea al barri de Gràcia. La passió per la botànica els ve de les seves àvies, entusiastes de la jardineria i recol·lectores de tota classe d’espècies. Al seu taller trobareu des de plantes tropicals fins a plantes d’aire amb les formes més curioses, passant per una gran col·lecció de cactus. Destaquen les plantes caudiciformes, que es caracteritzen per tenir una tija desproporcionadament gruixuda per la seva altura. Més enllà d’una botiga, Casa Protea vol ser un punt de trobada per als amants de les plantes, un espai per intercanviar coneixement i compartir interessos.

Carrer de Ramón y Cajal, 124, Gràcia

2. Flora Miserachs, pionera en la innovació de l’art floral

La relació i la història de les flors amb Barcelona no serien el mateix sense Flora Miserachs, reconeguda com una de les capdavanteres en la innovació de l’art floral a casa nostra i fundadora de l'Escola d'Art Floral de Catalunya. Té l’estudi a Sarrià, on actualment treballa només per encàrrec. D’aquesta manera, segons Miserachs, es pot dedicar amb cos i ànima a cada creació. Fa centres de taula, rams de flors naturals, bouquets, decoracions per a aniversaris i guarnicions per a casaments. Miserachs és partidària de les flors i les plantes de proximitat. Per Sant Jordi obre les portes del seu estudi, que compta amb un petit jardí on cada any organitza un petit concert o recital de poesia. També hi trobareu una gran varietat de roses amb el seu nom botànic.

Carrer l'Avió Plus Ultra, 21, Sarrià

3. Flowers by Bornay, creacions inspirades en la cultura popular

“Flowers by Bornay és per a l’art floral el que Ferran Adrià és per a la gastronomia”. El crític Oliver Dupont defineix així aquest taller i botiga, que des del 2009 se situa al barri de Sants, en un edifici industrial de finals del segle XIX. Joan Xapelli, Fàtima Valldeperas i Marta Vidal no segueixen les tendències, sinó que s’inspiren en les seves vivències i en la cultura popular per fer les seves composicions florals. També utilitzen materials i complements innovadors, com l’aplicació de pintura amb esprais de color, barreja de flors naturals i artificials i jocs cromàtics i de textures. Al seu llibre Arte floral. Un taller contemporáneo (Gustavo Gili, 2019) podreu veure centres de taula i bouquets inspirats en Matisse, en una pel·lícula de terror, en una novel·la de Verne i, fins i tot, en el mapa del metro de Nova York.

Carrer Melcior de Palau, 32-36, Sants

651x366 Un racó de Flowers by Bornay Un racó de Flowers by Bornay

4. Maria Ponsà Flors, una floristeria centenària

A la cantonada de Còrsega amb rambla de Catalunya, un petit jardí botànic i una gran buguenvíl·lia en forma d’arc conviden a aturar-se i endinsar-se al món de Maria Ponsà, l'última generació d'aquesta família de floristes que van treballar als jardins del rei Alfons XII i Alfons XIII. Es tracta de la floristeria en actiu més antiga de l’estat espanyol, amb més de cent anys d’història. Hi podreu observar i comprar tota mena de flors de temporada i de proximitat, però també fer tallers d’iniciació a la composició floral i a l’art de l’Ikebana –l'art japonès d'arranjament floral–, que Ponsà va aprendre després de viure tot un any al Japó.

Rambla de Catalunya, 124, Eixample

5. Tiësto, bellesa minimalista

Neix amb el lema que “és tan important la flor com l’objecte que la sosté, la terra on es planta, l’aigua amb què es rega i la llum que l’alimenta”. A càrrec de la floristeria trobareu Maila Iammartino, apassionada dels productes de la terra i les plantes des de petita, quan passava llargues temporades a la casa de camp dels seus avis a Palestrina, una petita població pròxima a Roma. Tiësto és un espai més aviat auster i minimalista, amb alguns elements vintage, que aconsegueix exhibir i potenciar la bellesa individual de cada flor. A més de vendre diverses classes de flors, que Iammartino selecciona personalment, en aquest espai també s’organitzen tallers per aprendre a decorar amb flors o tenir cura de les plantes.

Carrer Balmes, 435, Sarrià-Sant Gervasi

651x400 Un dels rams de Tiësto Un dels rams de Tiësto

6. Muguet, flors de temporada i de km 0

Per a Xavier Montardit, encarregat de la floristeria Muguet, i el seu equip, a través de les flors i les plantes és possible transmetre una sensació, transformar un espai o regalar una emoció. Compten amb més de quinze anys d’experiència, i els seus punts forts són la preferència i l’habilitat per treballar amb flors de temporada i de proximitat i el domini de les tècniques més clàssiques sense deixar de banda les noves tendències internacionals. Aquest respecte a la temporalitat estacional fa que Muguet respiri l’aire de cada època de l’any. Hi trobareu també objectes de decoració i una bona mostra de gerros i jardineres.

Carrer de Puigmartí, 5, Gràcia

7. Marea Verde, especialistes en 'kokedamas' i terraris

La floristeria de Manuel Sciarra i Valentina Marino és en un lloc privilegiat: el local modernista on s’ubicava la mítica farmàcia Viladot, que encara conserva uns grans vitralls i elements de fusta treballats a l’interior. En aquest “laboratori botànic”, com ells l’anomenen, trobareu tota classe de plantes i flors exòtiques, sense oblidar les seves especialitats: les kokedamas –tècnica japonesa que consisteix en crear un test natural a base de terra i molsa– i els terraris. A més, ofereixen servei d’interiorisme i tallers per aprendre la tècnica de les kokedamas o els principis bàsics de la jardineria. També els podeu trobar al barri Gòtic.

Carrer d’en Rull, 3, Gòtic / Ronda de Sant Pere, 40, Eixample

651x650 Una de les elaboracions florals de Marea Verde Una de les elaboracions florals de Marea Verde

8. Au Nom de la Rose, floristes especialitzats en roses

Les possibilitats creatives que ofereix la rosa sorprendrà fins i tot els més entesos. A Au Nom de la Rose podreu triar entre centenars de varietats de roses, de tota classe i procedència: modernes, de jardí, aromàtiques, angleses, ramificades... I entre una gran gamma de colors: des del blanc més pur fins al vermell més llampant. El blau és l’únic color que no trobareu, ja que segons l'Anne Sophie, la Marina i la Rosa, l’equip d’Au Nom de la Rose, encara no s’ha aconseguit cultivar cap varietat d’aquesta tonalitat. Hi podreu comprar des d’una única flor fins a rams d’allò més sofisticats, així com aprendre l’art de la decoració floral amb roses. També hi trobareu un apartat dedicat a altres productes, com ara confitures o xocolates de pètals de rosa o infusions amb aroma de rosa.

València, 203, Eixample