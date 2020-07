Ecocamp Vinyols: Un càmping ecològic des de la taula a les distraccions

A tocar del poble de Vinyols i els Arcs s’hi pot trobar l’Ecocamp Vinyols, que es presenta com “el càmping ecològic de la Costa Daurada”. La veritat és que aquesta aposta per l’ecologia en el seu cas és molt ferma i transversal, ja que va molt més enllà d’oferir el mateix que la resta de càmpings però de manera menys contaminant. La coherència ecològica del lloc és integral i es palpa de principi a fi durant l’estada.

Per començar, el càmping permet elegir allotjar-se entre bungalous de fusta -fets de fusta procedent de boscos de cultiu sostenible-, caravanes retro -recuperades dels anys 70-, tendes de cotó o en espais amb ombra per posar-hi tendes o autocaravanes pròpies. Tot això està situat dins d’una finca agroecològica certificada que convida les famílies a fer cada dia activitats pròpies de pagès com alimentar els animals de la granja, recollir els ous, sembrar, regar, collir el que hagi produït l’hort -i quedar-s’ho per dinar a les tendes-, collir fruita o dutxar i raspallar l’euga, el poni i la ruca que hi viuen. A banda de banyar-se a la seva piscina salinitzada i sense clor, també ofereixen activitats relacionades amb el circ, la música o estones de contacontes segons les èpoques de l’any.

Tant al menjador interior -que escalfen cremant closca d’avellana- com a l’exterior, el seu restaurant practica la filosofia slow food i el km 0. Així, l’establiment serveix una cuina molt natural feta a partir de producte ecològic, fresc i de proximitat. La carn que serveixen no és mai ni porc ni vedella i el peix no és mai de piscifactoria. Els més petits podran gaudir a l’Ecocamp Vinyols d’un camp de futbol, dels peixos de la bassa de rec, de la caseta que hi ha dalt d’un garrofer o de creuar-se amb els animals de la granja que passegen pel càmping. Allà els visitants són feliços, però els animals també.