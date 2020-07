Hotel Balneari Sant Vicenç: Fer salut per vacances amb aigua dels Pirineus

L’opció d’aprofitar les vacances per carregar piles és tan vàlida com la de fer-les servir per cansar-te més del normal travessant mig planeta. Enguany aquesta segona opció és impracticable i, per això, una gran idea és visitar un dels molts balnearis que tenim a casa nostra. Un dels que tenen més solera a Catalunya són els Banys de Sant Vicenç, ubicat al petit municipi de Pont de Bar, a tocar de la Seu d’Urgell.

L’hotel balneari, regentat per la família Pal des de fa set generacions, té diversos reclams per als visitants. El primer és indubtablement la seva aigua, una aigua mineromedicinal de mineralizació molt dèbil, termal hipotònica, alcalina i sulfurada, que emergeix del subsol a 40 ºC. Aquesta aigua s’aprofita al balneari però també a l’hotel, on és l’aigua calenta que fan servir a totes les habitacions. Al balneari se’n pot gaudir de tres maneres diferents i amb tres preus. De la més cara a la més barata: en un circuit termal de set fases; en banyeres (més grans o més petites) i en piscines (interiors i exteriors). El circuit termal, que surt a 25 euros per als hostes de l’hotel i a 35 per als no allotjats, comença amb una dutxa exfoliant de romaní i acaba en una cambra de pediluvi. En total, dura dues hores.

Més enllà de les seves aigües terapèutiques, l’establiment té en ell mateix un gran atractiu, ja que està molt ben comunicat, a tocar d’Andorra i de la Seu, cosa que permet fer moltes activitats sense recórrer grans distàncies. No obstant, el fet que sigui un hotel molt cuidat de només 20 habitacions i que tingui un jardí extens que arriba fins a la riba mateixa del Segre, també fa venir moltes ganes de quedar-s’hi. Per cert, al seu restaurant i terrassa amb vistes hi ha opcions per als vegetarians. Fer-hi salut és tot un plaer.