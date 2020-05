Els propietaris de Showroomprivé compren la firma francesa Sonia Rykiel

La firma francesa Sonia Rykiel ha anunciat aquest dimecres que ja ha estat completament adquirida per Éric i Michaël Dayan, cofundadors de la companyia de venda per internet Showroomprivé. "Els dos compradors, procedents del món de la moda, digital i de la distribució, han firmat les actes definitives de la cessió i volen posar-ho tot en marxa per preservar l'herència de la marca aportant-hi modernitat i creativitat", ha indicat en un comunicat la firma, que també ha reobert les seves xarxes socials.

Sonia Rykiel, fundada el 1968 per la dissenyadora del mateix nom, va obtenir un enorme èxit en els anys 70 amb els seus jerseis de punt a ratlles, popularitzats per actrius com Audrey Hepburn i Brigitte Bardot. Però el 2019, tres anys després de la mort de la modista i després de tres mesos en concurs de creditors, el Tribunal de Comerç de París en va decretar la liquidació. Els nous compradors s'han fet amb més de 400 títols de propietat intel·lectual de la firma a França i a l'estranger, cosa que els permetrà explotar la línia de moda principal, la d'home i la de bàsics Sonia by Sonia Rykiel, així com els actius de perfums, bellesa i estil de vida. Els compradors recuperaran també els arxius íntegres, documentals i de peces, corresponents als més de 50 anys d'història de la casa.

"Estem molt orgullosos d'anunciar l'adquisició d'aquesta marca icònica i universal, amb les seves conegudes creacions i els seus valors contemporanis. Estem realment implicats en la perpetuació d'aquesta magnífica casa, i ho farem aliant-nos amb la seva herència i modernitat", han declarat els germans Dayan a la nota, recollida per l'agència Efe. Segons el comunicat, en aquesta nova etapa de Rykiel el punt tindrà un paper essencial per al renaixement de la firma.

Els empresaris tenen un projecte de rellançament que haurà d'esperar, a causa de la crisi sanitària pel coronavirus. "En aquesta situació volem concentrar-nos i mobilitzar les nostres forces en la reobertura de les xarxes socials, que compten amb una comunitat important (450.000 seguidors a Instagram, 140.000 a Twitter i 90.000 a Facebook). Volem compartir missatges positius i imatges lligades als valors de la marca", han afegit sobre la seva reobertura, de moment, en el món digital.