Com serà el sexe després del confinament?

Amb el desconfinament s'obre una nova etapa en què ja podem trobar-nos amb altres persones, llevat que siguin col·lectius vulnerables o de risc, mantenint la distància física recomanada. D'entrada amb aquest metre i mig de distanciament no podríem ni tan sols tocar algú que no conviu amb nosaltres. Així doncs, fins que hi hagi una vacuna contra el coronavirus, què passarà amb les relacions sexuals de les parelles que no viuen juntes? Quines opcions té qui vol practicar el sexe esporàdic? Canviaran les relacions afectivo-sexuals? En aquest nou escenari en què el virus del covid-19 és present i amenaçador, ¿caldrà renunciar als petons i introduir la mascareta? En parlem amb experts.

Divertir-se sola

La Mònica, de 44 anys, havia tingut relacions esporàdiques abans del confinament però va passar les primeres setmanes treballant des de casa i sortint a comprar un dia a la setmana, sense quedar amb ningú ni tenir cap trobada sexual: "Els primers dies trobava molt a faltar el sexe compartit, després ha anat a menys". Quan el confinament es va relaxar, reconeix, va tenir alguna trobada sexual amb un noi que havia conegut a Tinder i amb qui ja havia quedat altres vegades abans de la crisi del coronavirus. Explica que va buscar a internet les vies de contagi del virus amb les relacions sexuals i s'ho va pensar bastant abans de dir-li que sí. Creia que no hi havia risc perquè no tenia símptomes i acostuma a anar alerta, però quan va marxar va desinfectar el pis, canviar els llençols, fregar el terra... "Me'n refiava, però per si de cas", explica. Quan pensa en practicar el sexe a partir de la fase 1 té clar que li costarà quedar amb algú que no conegués d'abans, per por d'una possible infecció. Explica que a l'inici de l'estat d'alarma es va desinstal·lar el Tinder: "Tinc alguna joguina eròtica i penso comprar-me'n més. No m'hi veig, fent sexting –compartir missatges, imatges i vídeos de contingut eròtic i sexual a través d'aplicacions de missatgeria instantània, xarxes socials o correu electrònic–, practicant sexe virtual amb algú ni fent-ho amb mascareta, prefereixo passar-m'ho bé jo sola", diu. L'interès de la Mònica per les joguines ha estat la tendència habitual dels clients de Platanomelón, la botiga eròtica online que després dels primers dies del confinament, "quan tothom es va adonar que això anava per llarg i havíem de fer vida normal en la mesura que es pogués, les vendes van augmentar al voltant d'un 200% respecte a les setmanes prèvies a la quarantena", explica Laura Castro, de Platanomelón. "Són una eina excel·lent per coneixe't millor i explorar, ampliar el repertori de sensacions i sortir de la zona de confort sexual", diu. Els productes més venuts continuen sent els mateixos que abans de l'estat d'alarma: succionadors de clítoris, vibradors en forma de conillet o bales vibradores. També han notat un petit augment de la venda de joguines gestionades a través d'aplicacions que es poden controlar des de qualsevol lloc del món: "Entenem que hi ha parelles que han passat la quarantena separats i l'ús d'aquestes joguines a distància els ha semblat una bona opció", explica Castro.

651x366 Un lot de joguines eròtiques / GETTY Un lot de joguines eròtiques / GETTY

Reticència a les relacions amb desconeguts

Silvia Catalán, sexòloga i terapeuta de parella, creu que en les properes setmanes pot haver-hi una disminució de les trobades sexuals esporàdiques i es moderarà la impulsivitat per quedar. "Hi haurà certa reticència a tenir relacions sexuals puntuals amb desconeguts, encara que sempre hi ha qui prioritza la seva sexualitat i es refiarà que l'altra persona no està contagiada o ja està immunitzada i assumirà el risc. De fet, ja hi havia gent sense gaires miraments abans del coronavirus, que tenien relacions sexuals amb desconeguts sense preservatiu i podia ser perillós". En Xavier, de 48 anys, no ha quedat amb ningú durant el confinament. Mai ha utilitzat aplicacions per conèixer gent, prefereix sortir i descobrir les possibles parelles sexuals de tu a tu, diu. "Tinc clar que estaré molt temps sense tenir trobades sexuals, no tinc cap ganes de posar-me en risc. Mentre no hi hagi una vacuna és com jugar a la ruleta russa, em recorda els primers anys de la sida. Si fos joveníssim, molt efervescent, potser m'ho prendria diferent però, ara que puc ser més racional, crec que no val la pena. Si tingués la certesa què algú és immune, encara, però com que no la puc tenir, no m'interessa", explica.

El psicòleg, sexòleg i terapeuta de parella Ignasi Puig Rodas també troba que hi ha certs paral·lelismes, salvant les distàncies, entre el coronavirus i el VIH, i es planteja fins ara quantes persones que es troben amb desconeguts es pregunten si tenen alguna malaltia de transmissió sexual per saber i decidir si es posen en perill o no. Explica que parelles que no viuen juntes han establert durant el confinament dinàmiques online de pràctiques sexuals. El sexòleg qüestiona fins a quin punt han estat prou determinants els mesos de confinament perquè suposi un canvi d'hàbits en la nostra vida. "Han calgut molts anys de campanyes perquè una part important de la població estigui conscienciada de la importància del preservatiu. No tinc tan clar que després del confinament no tornem als mateixos costums", apunta. En la mateixa línia, Catalán dubta que hi hagi gaires canvis pel que fa a pràctiques més enllà de les reserves inicials: quan es produeixi la trobada, assumiran que el risc existeix. Preveu que hi haurà un augment del sexe en solitari, una oportunitat per descobrir la nostra sexualitat, i segurament molta gent optarà pel sexting o els ciberxats sexuals: "El sexe no és només penetració. Si ens hem d'oblidar dels petons i la resta del cos, sense mirar-nos a la cara o amb mascareta –que pot caure i és poc factible amb una respiració profunda–, ens ho podem passar bé com a joc un dia, però a la llarga amb tota aquesta parafernàlia practicar el sexe resultarà tan problemàtic que la gent preferirà fer-ho sola o per internet". El sexe en línia o a distància, amb vibradors que estan connectats i donen la sensació de trobada sexual perquè s'interactua encara que no hi hagi contacte, pot ser una bona opció per la nova normalitat.

Experimentar un plaer diferent

Mònica Branni, psicòloga i sexòloga de Platanomelón, explica arran de l'enquesta que han impulsat fa poc –amb més de 8.000 respostes–, que la comunicació eròtica s'ha incentivat durant la quarantena amb la pràctica del sexting: "Gràcies a la tecnologia i la necessitat de mantenir el vincle afectivo-sexual amb la parella, gran part de la població ha experimentat un plaer diferent i fora del convencional, compartint fantasies i desitjos que abans potser els feia vergonya compartir. Pot ser que aquesta conducta i aquesta "nova" forma de comunicació es mantingui al marge del coronavirus, enriquint el repertori sexual de les parelles, tant les estables com les esporàdiques". Per al 70% dels enquestats per Platanomelón la motivació i les ganes de tornar a lligar i mantenir trobades sexuals superen la por. És el que li ha passat a la Laura, de 29 anys, que durant la quarantena s'ha estrenat amb el sexe virtual amb el seu xicot. "Al principi ens feia una mica de vergonya però hem repetit un cop cada 10 o 15 dies i tenim intenció de mantenir-ho", diu.

Des que va començar l'estat d'alarma la descàrrega d'aplicacions de cites com Tinder, Badoo, Grindr o Wapo va augmentar entre un 24% i un 94% entre els menors de 35 anys. En canvi, les xifres cauen en picat a partir dels 35. De moment el club sexual Killing Kittens es va estrenar a finals de març amb la seva primera orgia digital i tenen les entrades exhaurides per als següents esdeveniments en línia previstos. Sembla que la necessitat de connectar amb els altres i l'arribada del coronavirus sí que està canviant algunes coses.