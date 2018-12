Angelina Jolie i Brad Pitt arriben a un acord sobre la custòdia dels fills

Si una cosa tenien clara Brad Pitt i Angelina Jolie és que volien evitar veure involucrats els seus sis fills en un judici. Ara sembla que per fi els dos actors han arribat a un acord davant la seva custòdia i tota la família s’estalviarà passar per aquest tràmit.

Ha sigut la seva advocada, Samantha Bley DeJean, qui a través d’un comunicat públic ha confirmat que fa setmanes es va establir aquest acord, però que no ha sigut fins ara que ha transcendit i que l’exparella i el jutge l'han firmat. "L’acord, que es basa en les recomanacions de l’avaluador de custòdia de menors, elimina la necessitat d’un judici", explicava la lletrada, que no ha volgut revelar els detalls per protegir els interessos dels menors.

Tot i això, la revista ‘People’ ha revelat, a través d’una font pròxima als actors, que es tractaria d’un acord temporal i no permanent que té com a objectiu "que les coses segueixin avançant en la direcció correcta". Però en tot cas, ja no serà necessari que la família assisteixi a la primera vista davant del jutge, que estava prevista per a aquest dimarts.

Segons el programa ‘Entertainment tonight’, Angelina Jolie es mostra "contenta d’haver tancat aquesta etapa i alleujada per com ha anat tot el procés de cara a la salut de la seva família". A partir d’ara, l’exparella es podrà centrar en la part financera del divorci, en què s’estima que hi ha prop de 450 milions d’euros entre diners i propietats.

D'ençà que els protagonistes de ‘Sr. i Sra. Smith’ es van separar el 2016, l’exparella més famosa de Hollywood va iniciar unes llargues i dures negociacions per acordar la custòdia dels fills.